I premi della 18esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia

Questa mattina a Ca’ Giustinian alla cerimonia d’inaugurazione e premiazione della 18esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Il Consiglio di Amministrazione della Biennale, presieduto da Roberto Cicutto, su proposta della curatrice della 18. Mostra Lesley Lokko ha attribuito il Leone d’Oro alla carriera a Demas Nwoko, artista, designer e architetto nigeriano, tra i più affermati esponenti del movimento di arte moderna del suo paese.

VENEZIA. La cerimonia di premiazione della 18a Mostra Internazionale di Architettura si è tenuta oggi 20 maggio 2023 a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia. La giuria ha sottolineato che la mostra ha dimostrato la capacità dell’arte e dell’architettura di essere strumenti per la trasformazione sociale e culturale, non solo per la bellezza estetica, ma anche per la loro capacità di ispirare speranza e immaginare un futuro migliore per tutti.

La giuria internazionale è composta da Ippolito Pestellini Laparelli (presidente, Italia), Nora Akawi (Palestina), Thelma Golden (USA), Tau Tavengwa (Zimbabwe), e Izabela Wieczorek (Polonia).

Sono stati assegnati i seguenti premi ufficiali:

Il Leone d’oro per la miglior Partecipazione Nazionale è stato assegnato al Brasile per la mostra “Terra [Earth]” curata da Gabriela de Matos e Paulo Tavares. La mostra si è concentrata sulla ricerca e sull’intervento architettonico che hanno messo al centro le filosofie e gli immaginari della popolazione indigena e nera in Brasile, offrendo modi di riparazione. La mostra è stata esposta ai Giardini.

Una menzione speciale come Partecipazione Nazionale è stata attribuita alla Gran Bretagna per “Dancing Before the Moon”. La mostra curata da Jayden Ali, Joseph Henry, Meneesha Kellay e Sumitra Upham ha celebrato i rituali quotidiani come formedi resistenza e pratiche spaziali nelle comunità della diaspora. La mostra è stata esposta ai Giardini.

Il Leone d’oro per la migliore partecipazione alla 18. Mostra The Laboratory of the Future è stato assegnato a DAAR, Alessandro Petti e Sandi Hilal per il loro impegno di lunga data teso a un profondo coinvolgimento politico con pratiche architettoniche e di apprendimento della decolonizzazione in Palestina ed Europa. La mostra è stata esposta alla Corderie dell’Arsenale.

Il Leone d’argento per un promettente giovane partecipante alla 18. Mostra The Laboratory of the Future è stato assegnato a Olalekan Jeyifous per la sua installazione multimediale che esplora una pratica di costruzione del mondo capace di allargare le prospettive e l’immaginazione del pubblico, offrendo visioni di un futuro decolonizzato e decarbonizzato. La mostra è stata esposta al Padiglione Centrale ai Giardini.

Inoltre, la giuria ha deciso di assegnare tre menzioni speciali ai seguenti partecipanti:

Twenty Nine Studio / Sammy Baloji per un’installazione in tre parti che interroga il passato, il presente e il futuro della Repubblica Democratica del Congo attraverso uno scavo di archivi architettonici coloniali. La mostra è stata esposta alla Corderie dell’Arsenale.

Wolff Architects per un’installazione che riflette una pratica progettuale collaborativa e multimodale, nonché un approccio articolato e immaginativo alle risorse, alla ricerca e alla rappresentazione. La mostra è stata esposta alla Corderie dell’Arsenale.

Thandi Loewenson per una pratica di ricerca militante che materializza storie di spazi di lotte per la terra, estrazione e liberazione attraverso il mezzo della grafite e della scrittura speculativa come strumenti di progettazione. La mostra è stata esposta al Padiglione Centrale ai Giardini.

Inoltre, Demas Nwoko, artista, designer e architetto nigeriano, ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera della 18a Mostra Internazionale di Architettura. Il riconoscimento è stato proposto dalla curatrice della Biennale Architettura 2023, Lesley Lokko, e accolto dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia.