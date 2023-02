I Pinguini Tattici Nucleari il 7 luglio a San Giuliano

Una visita alla città di Venezia che tra qualche mese li accoglierà per l’inizio di un grande tour che partirà proprio dal Parco di San Giuliano a Mestre il 7 luglio. I Pinguini Tattici Nucleari sono stati ieri mattina al Parco di San Giuliano, a vedere gli spazi dove verranno allestiti il palco e la grande macchina organizzativa del concerto, che registra già più di 50mila biglietti venduti.

VENEZIA – Il gruppo bergamasco, reduce da due anni da record, è stato accolto questa mattina dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha dato il benvenuto alla band.

“Per noi è un grande onore ospitare la prima data del loro tour: quello del 7 luglio sarà un grande concerto in una grande Città metropolitana che è quella di Venezia – ha affermato il sindaco salutando i componenti della band Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi – Questa è una piastra che quotidianamente utilizziamo per far giocare a pallacanestro i bambini, ma che diventa anche la base per un palcoscenico grazie alle infrastrutture e agli impianti di questo luogo. Sono orgoglioso di dare il benvenuto a questi musicisti da parte di tutta la Città. Penso di parlare anche a nome di tantissime persone, ragazzi e ragazze e bambini che vedono in voi un esempio di successo dovuto al tanto lavoro, alla simpatia ma soprattutto dalla vostra musica. Quella che fate voi è cultura vera”.

“Siamo felicissimi – ha aggiunto il cantante Riccardo Zanotti – ed è un sogno anche per noi poter essere protagonisti in un palco così importante che in passato ha avuto illustri predecessori. Non possiamo quindi che essere onorati di partire col nostro Tour da Venezia”.