I mercati sono aperti solo per le attività di vendita diretta di generi alimentari?

Il medico Sandro Taverna di Preganziol invia al nostro giornale la seguente lettera aperta sul problema mercati e disposizioni del Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri non rispettate da alcuni sindaci

“Intervengo come sempre in difesa dei più deboli.

Io sottoscritto Sandro Taverna come medico, oltre che come membro Regionale della Consulta Sanità FdI, desidero dare voce a quanto evidenziatomi da molti piccoli imprenditori ambulanti del settore alimentare, che svolgono l’attività ‘in negozio mobile’ di soli generi alimentari.

Desidererei comprendere, o meglio se qualcuno mi sa spiegare il motivo per cui viene disatteso quanto chiaramente indicato all’art. 1 del D.P.C.M. dell’11/03/20 che recita testualmente: sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Allo stato attuale nella realtà territoriale che conosco, molte amministrazioni comunali non rispettano il citato disposto, vietando a questo tipo di operatori economici di poter svolgere la propria attività.

Va tenuto presente che l’attività svolta nei supermercati avviene in ambienti chiusi ma soprattutto, ogni singolo cliente non ha come unico interlocutore l’addetto alla vendita che è tenuto al rispetto degli obblighi imposti come l’utilizzo dei presidi di sicurezza e le distanze da rispettare oltre che il divieto di assembramento norme che fa rispettare anche al cliente, come è già avvenuto sino ad oggi nel rispetto del precedente D.P.C.M.

Ai malpensanti potrebbe sembrare che anche in questa occasione stiamo assistendo ad una forma di discriminazione tra grossi e piccoli commercianti, anche in funzione del fatto che ad oggi non esistono chiare forme di sostegno economico per questi nuclei famigliari che quotidianamente dipendono da ciò che incassano a fronte di enormi sacrifici.

Non dobbiamo dimenticare che la loro sede fiscale non risiede in qualche paradiso, ma sono i nostri vicini di casa”.

Sandro Taverna

Commenta la news

commenti