I LEGO® per spiegare il rischio sismico e idrogeologico

Mi Lego al territorio: A Cremona&Bricks il progetto di un team di studenti del Politecnico di Torino realizzato interamente con i mattoncini colorati per sensibilizzare sui rischi sismici e idrogeologici.

CREMONA – Portare l’attenzione del pubblico verso il rischio ambientale e la sua prevenzione attraverso modelli in scala costruiti totalmente in LEGO®: con questo obiettivo un team del Politecnico di Torino, composto da studenti di ingegneria e architettura accomunati da uno spiccato interesse per la Protezione Civile e la prevenzione ambientale, prenderà parte in maniera attiva all’evento Cremona&Bricks, organizzato da CremonaFiere in collaborazione con l’Associazione Cremona Bricks, che si svolgerà in Fiera a Cremona il 15 e 16 Aprile.

“Ci occupiamo di sensibilizzazione sui rischi naturali, sismico e idrogeologico, mediante dei modelli realizzati in LEGO®- spiegano i ragazzi del team Mi Lego Al Territorio – che permettono di simulare ed osservare in prima persona gli effetti dei terremoti e dei fenomeni alluvionali in modo coinvolgente ed istruttivo. Per questo sviluppiamo dei progetti in collaborazione con enti qualificati, come la Protezione Civile ad esempio. Riteniamo che sia importante fin dalla più giovane età imparare ad agire in modo corretto di fronte alle emergenze e a saperle riconoscere, perché ciò permette di diventare cittadini attenti e responsabili, in grado di evitare comportamenti incauti o situazioni di pericolo e crediamo che i LEGO® siano il modo migliore per farlo”.

“Cremona&Bricks promuove il valore formativo del gioco, evidenziando la versatilità del LEGO® come strumento per rappresentare la realtà come modello – dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere -. I mattoncini permettono un’analisi efficace ed interattiva di problematiche concrete e agevolano lo sviluppo di soluzioni funzionali e alla sensibilizzazione su argomenti attuali e delicati. In questo senso, Cremona&Bricks diventa strategico trait d’union tra scuola, università, mondo professionale e società e il gruppo Mi Lego Al Territorio ne è la prova”.

I ragazzi porteranno a Cremona&Bricks dei modelli costruiti da loro su cui simulare, con l’acqua corrente, un’alluvione e delle frane. Il pubblico potrà interagire tramite delle costruzioni realizzate in base alla propria creatività che verranno poi inserite sul modello stesso prima della simulazione dell’allagamento. Su una pedana, inoltre, simuleranno una scossa di un terremoto in tre intensità diverse e i relativi effetti su due edifici, uno progettato correttamente e un altro mal progettato. Anche in questo caso il pubblico potrà interagire provando a stabilizzare l’edificio testandolo sulla pedana.

“Alluvioni e terremoti: mattoncini e sicurezza in città” questo il titolo delle attività interattive per il pubblico che si svolgeranno in maniera continuativa nei due giorni di Manifestazione presso la spazio espositivo del gruppo Mi Lego Al Territorio, nell’area “espositori singoli” del Padiglione 2.

Nell’arco delle due giornate, inoltre, i ragazzi del team proporranno il workshop di approfondimento “Costruzioni antisismiche: come funzionano i terremoti e come resistere ad essi” per riflettere, partendo dal gioco delle costruzioni e dalle attività proposte con i loro modelli, sull’attuale tema del pericolo sismico e sulle soluzioni da adottare per prevenirne le conseguenze.

CREMONA&BRICKS

Scalda i motori la seconda edizione di Cremona&Bricks, l’evento che attraverso i celebri mattoncini colorati promuove il valore formativo del gioco, inteso sia come strumento per l’apprendimento scolastico, sia come utile supporto alla formazione professionale per gli adulti. La Manifestazione, organizzata da CremonaFiere in collaborazione con l’Associazione Cremona Bricks, si svolgerà in Fiera a Cremona il 15 e 16 Aprile, ampliandosi significativamente in termini espositivi e contenutistici.

Diorami e MOC (My Own Creation) di tutti i tipi e per tutti i gusti, organizzati in aree tematiche (Area Pirati, Castello, Star Wars, Technic e Western solo per menzionarne alcune), lo spettacolare Diorama City che l’ Ass. Cremona Bricks riproporrà quest’anno ancora più in grande, raggiungendo il proprio record di costruzione, otto aree gioco per bambini di tutte le età, l’area Mercatino e l’area Ravanata per i più tenaci appassionati e collezionisti, sono solo alcuni degli ingredienti che compongono la seconda edizione di Cremona&Bricks.

Non mancherà naturalmente un ricco programma eventi con spettacoli e intrattenimento a tema Disney ed Harry Potter e una rassegna di conferenze e appuntamenti dedicati agli appassionati del mondo bricks. Ampia e variegata anche l’area food (interna ed esterna) che permetterà alle famiglie di trascorrere l’intera giornata in Fiera senza doversi preoccupare del pranzo o della merenda.

In copertina, da sx Nicolangelo Catalano, Stefania Santoro, Genny Sanzone e Mattia Di Sessa.