I Giovani e il Mondo del Lavoro. Come aiutarli?

Non studiano e non lavorano. In Italia sono oltre 2 milioni i giovani tra i 15 e i 29 anni che si trovano in questa condizione: i neet, che sta per “not in education, employment or training”, quindi né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione. Il 24%, come confermano gli ultimi dati Istat. Un numero in crescita rispetto al 2020; un’impennata dovuta anche alla pandemia. Sta di fatto che più di 97mila ragazzi nell’ultimo anno sono usciti da percorsi lavorativi o di studio. Il dato peggiore in Europa dopo Turchia, Montenegro e Macedonia.

In Lombardia, come in generale nelle regioni del Nord, la situazione è migliore rispetto alla media: i neet rappresentano il 17,4% dei giovani, con il 19,7% di ragazze inattive e il 15,3% di ragazzi (a livello nazionale: 21,3% di maschi e 25% di femmine), ma il quadro è peggiorato rispetto al periodo pre-Covid: la fotografia dei dati mostra il 3% di neet in più. Senza contare che anche sul territorio lombardo resta il divario di genere.



Webinar informativo gratuito, lunedì 28 febbraio

Usando la guida promossa da La Via della Felicità, basata sul buon senso per una vita migliore, è possibile creare un impatto positivo nella propria comunità e contribuire a ridurre la criminalità e la violenza. Non religiosa e apolitica, La Via della Felicità è stata stampata in 100 milioni di copie in 97 lingue. La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, ha dimostrato risultati nel ridurre la criminalità e nel sedare disordini. È stata usata efficacemente come strumento di educazione per i giovani e ha dato loro la guida di cui hanno bisogno per riuscire nella vita.

Per presentare il programma per educatori, insegnanti e genitori, la Dott.ssa Stefania Mazzucato terrà un webinar informativo gratuito, lunedì 28 febbraio alle ore 20:30, attraverso la piattaforma ZOOM.

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a [email protected] .