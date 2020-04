Proponiamo oggi la cronistoria “I giorni della quarantena. Il mondo visto dalla finestra” scritta e inviataci da un nostro affezionato lettore, che ha voluto mettere su carta tutti i pensieri, le riflessioni e le considerazioni che gli sono affiorati alla mente in queste prime quattro settimane di stop forzato.

I giorni della quarantena. Il mondo visto dalla finestra nasce proprio come una sorta di memoria al tempo del COVID-19, da rileggere in futuro soprattutto a quei ragazzi oggi ancora troppo giovani per capire la gravità epocale della pandemia.

Lo scritto si compone di due parti: la prima descrive la situazione e le sensazioni che tutti noi stiamo provando a causa di questa tragedia universale e di proporzioni bibliche, la seconda vede l’autore affacciato alla finestra, intendo a osservare e a fotografare il piccolo mondo che gli sta intorno e che, grazie anche all’inusuale silenzio, si manifesta più vivo di quello che sembra a prima vista.

Come tutti i finali che si rispettano, Giorgio Frasetto chiude con una nota di speranza nel futuro, di fiducia del cambiamento e di auspicabili buoni propositi da mettere in pratica nel dopo Virus, che sarà tempo per una doverosa rinascita e un legittimo futuro migliore, da affrontare con spirito diverso, più solidale e con più senso civico.

Vi lasciamo il link per scaricare lo scritto e vi auguriamo una buona lettura!

