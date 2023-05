“I Giardini”, un ristorante da favola!

Inaugurati oggi, alla presenza del Sindaco Matteo Romanello, i nuovi spazi dedicati alla ristorazione aziendale della San Marco Group, in occasione del Family Day aziendale. E a tutte le mamme, è stata donata una coloratissima gerbera.

Marcon – E non chiamatela mensa! “I Giardini” è il nuovo ristorante dell’azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia, inaugurato oggi in occasione dell’annuale Family Day, la giornata dedicata ai dipendenti e ai loro cari.

L’importante appuntamento, che si svolge ogni anno nel quartier generale di via Alta, è una giornata di condivisione all’insegna dello spirito di squadra, con giochi e premi per tutti. Divenuto ormai un evento imperdibile, questa mattina ha visto anche l’inaugurazione del ristorante e il primo pranzo collettivo.

L’ampio spazio di 608 mq con la grande cucina a vista, la caffetteria, salette riservate e area relax, è in grado di offrire 500 postazioni, su tre turni, a disposizione dei lavoratori che possono prenotare tramite un’app e accedere anche a numerosi servizi, fra cui quello, molto comodo, di cena da asporto.

Con questa nuova struttura, l’azienda promuove l’importanza di una dieta sana e di scelte alimentari sostenibili senza dimenticare l’inclusione sociale, la convivialità e la semplificazione della vita di ogni giorno.

Luogo di scambio e cuore pulsante della vita comunitaria al lavoro, ma anche ambiente in cui coltivare buone abitudini prendendosi cura di sé, è questo l’innovativo concetto di mensa definito da San Marco Group, che incoraggia migliori abitudini alimentari.

L’offerta gastronomica è stata messa a punto nel rispetto delle tradizioni del territorio e basata sulla riduzione del consumo di carne, sulla scelta di ingredienti salutari e stagionali nonché sulla preferenza per i prodotti a filiera corta. Ogni proposta è stata studiata con il supporto di una nutrizionista, al fine di diversificare il piano alimentare sulla base dei diversi fabbisogni calorici dei lavoratori in relazione alla loro attività e al dispendio energetico che richiede.

Inoltre, affinché non venga trascurato il pasto più importante della giornata, è offerta la prima colazione a tutti i dipendenti.

Punto focale dello spazio, è l’albero che svetta nella sala principale, simbolo di ritorno alla natura e di crescita; è il centro intorno al quale ruotano diversi punti di aggregazione, dove si possono sperimentare insieme sia piatti regionali italiani, sia specialità della cucina estera.

“Crediamo fortemente che la bellezza sia un punto di partenza dal quale scaturisce benessere. “I Giardini” è un luogo che trasmette armonia e tranquillità dove i dipendenti potranno alimentare corpo e mente, gustando cibi salutari, in un nuovo modo di stare insieme” spiega Pietro Geremia, Presidente e AD di San Marco Group.

“Questa iniziativa rientra nell’ampio piano di welfare studiato per favorire il benessere delle persone attraverso l’innovazione e la sostenibilità – aggiunge Mariluce Geremia, Vicepresidente e Responsabile HR del Gruppo – Nei prossimi mesi svilupperemo ulteriori iniziative: sono in via di definizione lavori per la realizzazione di uno spazio verde esterno, adiacente a “I Giardini”, con orti aziendali di cui i dipendenti potranno prendersi cura”.

Se quella che è stata inaugurata oggi è molto di più di una mensa, l’azienda stessa San Marco Group è molto più di un luogo di lavoro, è una specie di favola moderna, un luogo magico dove i sogni diventano realtà. E tra i sogni delle nuove generazioni c’è certamente quello di fare dei figli. Gli ostacoli del mondo lavorativo hanno determinato la crisi della natalità in Italia e la San Marco Group è in controtendenza.

Le fondamenta di questo luogo magico sono state costruite dalla fondatrice Alessandrina Tamburini, recentemente scomparsa all’età di 102 anni. Le sue idee, le sue competenze e la sua lungimiranza, hanno gettato basi solide sulle quali è stata costruita un’azienda capace di coniugare successo e welfare, a beneficio dei lavoratori.

Ma c’è ancora tanto da scoprire e molte idee da seguire, per le aziende che mirano al successo, a tutto tondo.