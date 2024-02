I convocati per gli ultimi due impegni in Six Nations

Il CT Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei convocati per gli ultimi due impegni di Guinnes Six Nations contro Scozia e Galles.

ROMA – Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, Gonzalo Quesada, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma. Da domenica 3 marzo gli azzurri si riuniranno per preparare la quarta e quinta giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 in calendario sabato 9 marzo e sabato 16 marzo rispettivamente contro la Scozia alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e contro il Galles alle 14.15 locali (15.15 italiane) al Principality Stadium di Cardiff. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8.

Trentaquattro i giocatori convocati dallo staff tecnico azzurro per le due partite che chiuderanno il torneo. In prima linea ritornano Pietro Ceccarelli – assente per infortunio nel match contro la Francia – e Marco Riccioni, alla prima convocazione con il nuovo staff tecnico dopo la Rugby World Cup e indisponibile per l’inizio del Sei Nazioni.

In terza linea si rivedono Negri e Lorenzo Cannone, entrambi scesi in campo contro l’Inghilterra e assenti per infortunio contro Irlanda e Francia. Confermato il reparto dei trequarti.

Il commento di Quesada

“Dopo una settimana in cui tutti i giocatori sono tornati a loro propri club, ritroveremo il gruppo domenica pomeriggio iniziando il prossimo raduno con tanta concentrazione verso le due partite che chiuderanno il Sei Nazioni. Abbiamo mostrato una grande prestazione contro la Francia e l’obiettivo sarà continuare a migliorarci nei prossimi impegni confermando quanto mostrato in campo. Siamo focalizzati sulla nostra identità di squadra, sul nostro gioco in ogni settore e, soprattutto, sul nostro percorso di crescita” ha dichiarato Gonzalo Quesada.

I convocati

Questa la lista aggiornata degli atleti convocati per gli ultimi due impegni in Six Nations:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 32 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 51 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 39 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 26 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 3 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 19 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 20 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 21 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 39 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 52 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 6 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 17 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 2 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 2 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 36 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 53 caps)

Ross VINTCENT (Exeter, 2 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 20 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 6 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester, 27 caps)

Mediani di Apertura

Paolo GARBISI (Tolone, 34 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 7 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 33 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 15 caps)

Federico MORI (Bayonne, 16 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 18 caps)

Monty IOANE (Lione 28 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Louis LYNAGH (Harlequins, esordiente)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 7 caps)

Photo Credits: federugby.it