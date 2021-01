I centri commerciali di Mogliano

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Forse per la sua posizione commercialmente abbastanza strategica, la città di Mogliano, nonostante l’estrema vicinanza dal grande centro commerciale Carrefour ed ai parecchi Supermercati, Ipermercati e i Super Store, dei quali ne gode i servizi, l’assortimento di merci, la varietà di prodotti e l’agevolazione dei prezzi quanto mai favorevoli per le famiglie acquirenti, ha avuto la capacità di poter sostenere la necessità di ben altri due centri commerciali in loco. Uno è quello lungo la via Ronzinella insediatosi in fianco e attorno ai Supermercati Alimentari della Coop e quello appena nato in fianco alla Chiesa Madre di Mogliano proprio nel centro della città, costruito dai proprietari dei Supermercati Cadoro SpA i quali hanno realizzato un’opera sontuosa ed architettonicamente imponente ed hanno contribuito a risolvere un annoso problema che rischiava di cadere in balia ad uno stato di pericoloso abbandono. Sono delle opportunità di cui solitamente godono solo le grosse città. Ma evidentemente Mogliano, essendo al centro di molti paesini e contrade che le stanno attorno, attira molti probabili acquirenti e gli imprenditori si sentono invogliati ad investire grossi capitali nella nostra cittadina battezzata per l’appunto “Perla del Terraglio”.

Il nuovo centro commerciale in centro storico a Mogliano invece si avvale oltre che di un punto Store d’eccellenza dei Supermercati Cadoro, di un bar annesso al Supermercato e un lussuoso ristorante in fianco nella vecchia residenza del campanaro. Tutto attorno all’area stabilita saranno presto ultimati degli enormi manufatti i cui piani superiori verranno adibiti ad alloggi per famiglie che vogliono abitare al centro del paese ed il piano terra invece sarà adibito per intero ed esclusivamente a negozi o comunque ad attività commerciali, che assieme a quelli già esistenti renderanno più ricco e luminoso il Nuovo Centro di Mogliano.

Una nota di amaro sconforto l’ha portata purtroppo la recente ma grave crisi economica registrata in Italia ed in parecchi altri Paesi europei a partire dal 2009, ancora oggi non del tutto risolta. A parte le tante Aziende che hanno chiuso i loro battenti, quelle sopravvissute fanno fatica a recuperare il terreno perduto ed a rimettersi in marcia col ritmo di prima. Probabilmente questa è una battuta d’arresto le cui conseguenze le pagheremo a lungo e con enorme fatica.

