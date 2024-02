I Carabinieri di Treviso smascherano 5 truffe online

I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto e denunciato cinque truffe online



TREVISO. Le truffe online rappresentano una minaccia sempre più diffusa nell’era digitale, dove l’accesso alla rete è sempre più pervasivo. Queste frodi, spesso ingegnose e ben orchestrate, possono colpire chiunque, indipendentemente dall’età o dall’esperienza nell’utilizzo di internet. Dai falsi siti di shopping alle truffe sentimentali, passando per le frodi finanziarie e gli schemi piramidali, le possibilità di essere vittima di una truffa online sono molteplici e in costante evoluzione.

Con la crescita esponenziale del commercio elettronico e dei social media, i truffatori hanno trovato nuove vie per raggiungere le loro vittime, sfruttando l’anonimato della rete e la facilità con cui è possibile creare identità false. Di conseguenza, è diventato fondamentale per i consumatori imparare a riconoscere le truffe online e adottare misure preventive per proteggersi.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso ha riportato di recente importanti successi nella lotta alle truffe online, identificando e denunciando i presunti responsabili di cinque frodi che hanno coinvolto cittadini della provincia.

1. Montebelluna: bengalese truffa su polizza RC auto

A Montebelluna, i militari dell’Arma hanno denunciato un giovane bengalese, 20enne, accusato di truffa. Il giovane avrebbe indotto un cittadino locale a versare circa 200 euro su una carta prepagata per una polizza RC auto offerta su un sito web, per poi scomparire.

2. Pieve del Grappa: alessandrino scompare dopo pagamento per una lampada

Un 46enne di Alessandria è stato deferito per truffa a Pieve del Grappa, dopo aver ricevuto un bonifico di circa 700 euro per una lampada acquistata online da una donna del luogo, senza mai inviare il prodotto.

3. Paese: qualificatosi come operatore assicurativo online, truffa 52enne

A Paese, un 52enne con precedenti specifici del Napoletano è stato individuato dopo aver truffato una donna convincendola a rinnovare una polizza assicurativa auto ad un prezzo vantaggioso, per poi non fornire alcuna copertura.

4. Asolo: due uomini inducono in errore venditore di un tavolo

Due uomini, uno del veneziano e uno vicentino, sono stati deferiti ad Asolo per aver ingannato un venditore locale durante la trattativa per l’acquisto di un tavolo su internet, ottenendo circa 1.400 euro senza fornire la merce.

5. Pieve di Soligo: truffa per la vendita di un rimorchio agricolo

Infine, un 38enne del Perugino è stato denunciato a Pieve di Soligo per aver indotto un cittadino a versare 800 euro come acconto per un rimorchio agricolo pubblicizzato online, senza mai consegnare il veicolo.

L’Arma di Treviso ha sottolineato l’importanza della cautela online, invitando i cittadini a prestare attenzione a offerte e promesse di denaro straordinariamente vantaggiose, e a verificare sempre l’affidabilità del venditore prima di effettuare pagamenti.