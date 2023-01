I campioni del Venezia approdano a Jesolo

Incontro con tifosi, famiglie e bambini in piazza Mazzini.

JESOLO – Nel pomeriggio di giovedì 5 gennaio, l’amministrazione comunale e i vertici di Jesolo Turismo hanno accolto la prima squadra del Venezia FC in piazza Mazzini. L’evento, organizzato dalla società partecipata che è Top Sponsor della squadra lagunare, è stata un’occasione di incontro con tifosi, famiglie e bambini. All’appuntamento hanno partecipato anche le scuole calcio delle società sportive del territorio, i cui giovani giocatori hanno così avuto l’opportunità di incontrare dal vivo i campioni del Venezia FC.

“Siamo felici e onorati di accogliere a Jesolo la prima squadra maschile del Venezia Football Club – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore allo Sport, Martina Borin -. Questa società è riuscita a riportare il nome di Venezia nel calcio che conta, dove merita la squadra di un territorio come quello che rappresenta. Il Venezia FC è, infatti, la squadra della città di Venezia ma poi anche di tutti i Comuni che a questo capoluogo fanno riferimento. La sosteniamo convintamente e la seguiamo con passione e affetto, con l’augurio che il 2023 porti nuovi risultati positivi e presto il Venezia FC torni a calcare i campi della Serie A”.

“Veicolare i valori dello sport, promuovere la città attraverso la forza stessa dello sport – aggiunge la presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo -. Sono i principi in cui Jesolo Turismo ha sempre creduto e che continueranno a rappresentare le linee guida del nostro modo di fare. In tale direzione va anche l’accordo che è stato trovato con il Venezia FC, società che, oltretutto, rappresenta lo sport, il calcio nella fattispecie, in una città a noi molto cara. Siamo, dunque, molto felici che questa collaborazione abbia permesso a tanti ragazzi e a tante famiglie di vivere un bel pomeriggio con i beniamini del Venezia FC, in un contesto di festa, come quella creata dall’amministrazione comunale in piazza Mazzini. È anche da queste piccole cose che si aiutano i ragazzi a crescere, instillando nei loro cuori la passione vera per lo sport”.

All’incontro, insieme ai calciatori della formazione maschile che milita nel campionato di Serie B, erano presenti il mister Paolo Vanoli, il direttore sportivo Filippo Antonelli, il direttore tecnico Cristian Molinaro e il director of analytics Alex Menta. Giocatori e tecnici hanno accolto tutti gli appassionati consegnando le cartoline autografate della squadra e scattando foto con loro.

“È bellissimo vedere così tanti bambini qui per il Venezia FC – dichiara il direttore sportivo del Venezia FC, Filippo Antonelli -. Uno dei nostri primi obiettivi è quello di portare avanti la passione che ci lega a questi colori e costruire un Venezia FC vincente, non solo dentro al campo ma anche fuori, una squadra che possa far valere il suo nome prima all’interno di questa provincia e poi all’esterno, mostrando un calcio propositivo e l’attaccamento ai colori di questa maglia”.