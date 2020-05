I bonus dei casino online le loro caratteristiche

I casinò online AAMS, gli unici legali in Italia, offrono ai giocatori bonus di benvenuto e promozioni spesso davvero allettanti.

Ma prima di registrarsi a un sito, è importante comprendere tutte le caratteristiche delle varie offerte.

Con questo articolo facciamo una breve escursione nel mondo dei casino online e dei migliori bonus offerti per capire quali sono i bonus, come funzionano, se sono davvero convenienti e a prova di truffa.

Quanti sono i bonus di benvenuto

E’ importante comprendere quali tipologie di offerte possiamo trovare nei casinò AAMS.

I bonus possono essere molto vari, ma fondamentalmente rientrano in 3 categorie:

Bonus sul deposito – Vengono offerti come una percentuale del primo deposito (a volte è diviso sui primi 3 o 4 depositi)

– Vengono offerti come una percentuale del primo deposito (a volte è diviso sui primi 3 o 4 depositi) Bonus gratis senza deposito – Una piccola somma regalata al nuovo iscritto senza bisogno di depositare soldi sul conto di gioco

Bonus free spin – Giri gratis su una specifica slot machine o lista di slot

Caratteristiche dei bonus sul deposito

I bonus sul deposito offrono spesso cifre molto elevate. Queste sono direttamente collegate alle prime ricariche dei nuovi conti di gioco.

Quindi vale la regola: più soldi depositi, maggiore sarà il bonus.

Attenzione perché questo tipo di bonus impone una serie di requisiti, che possono farlo sembrare complicato. Potresti avere l’impressione che sia difficile da riscattare.

In realtà basta fare attenzione alle caratteristiche del bonus. Queste vengono specificate nei termini e condizioni.

Percentuale di bonus sul totale del deposito – Es. bonus del 100% sul deposito, vuol dire che se si depositano 100€ se ne ricevono 100€ in bonus. Tetto massimo – Somma massima che puoi ricevere sotto forma di bonus. Es. Bonus del 100% fino a 200€, vuol dire che anche se vengono depositati 400€ il bonus è di 200 Requisiti di giocata o playthrough – Es. playthrough di 20x, si deve giocare il bonus per venti volte, per poterlo sbloccare e trasformarlo in soldi veri Scadenza – periodo di tempo in cui bisogna sbloccare il bonus.

I bonus gratis senza deposito

A differenza dei bonus sul deposito, nei casino online i migliori bonus gratis sono un regalo che non richiede di versare denaro. Parliamo di 5 o 10 € nella maggior parte dei casi, che vengono dati al momento dell’iscrizione.

Si tratta dei welcome bonus preferiti dai giocatori, perché permettono di giocare gratis. Però che anche questi hanno delle regole.

Anche i bonus gratis senza deposito hanno un playthrough, una data di scadenza. Inoltre bisogna prestare attenzione alla lista di giochi su cui possono essere giocati.

Free spin nei casino online con i migliori bonus

Tra i casino online con i migliori bonus ritroviamo sicuramente quelli che offrono freespin, ossia giri gratis da giocare alle slot online.

In pratica i free spin permettono di giocare senza spendere soldi veri, e di poter vincere. Attenzione ai giochi che vengono scelti per giocare. Spesso i free spin possono essere giocati su una sola slot machine.

Anche per questo tipo di bonus i casinò pongono delle regole, infatti bisogna giocare le vincite da bonus un certo numero di volte, prima di poterle prelevare.

Quali sono i casino online con i migliori bonus?

Ora hai una breve infarinatura su quali offerte di benvenuto aspettarti e forse ti senti pronto a individuare i casino online con i migliori bonus.

Prima di iscriversi ai casinò che offrono dei bei bonus, è importante fermasi un attimo a riflettere: cosa si sta cercando?

Poniamo questa domanda, perché dalla risposta si capisce quel è il casino online con i migliori bonus per il giocatore. Infatti, ogni giocatore ha uno stile di gioco proprio, preferenze sui giochi e budget.

Non sempre il bonus più generoso è il più adatto a tutti i giocatori. Magari viene offerto un bonus da 1000 €, ma poi un giocatore potrebbe avere problemi a sbloccarlo. Prima di iscriversi per ottenere un welcome bonus, è meglio fare i propri calcoli, e solo dopo cominciare a divertirsi!

