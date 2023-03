I bitcoin arrivano anche nei casinò online: scopri come e dove puoi spenderli

Negli anni recenti, i siti internet e i giornali parlano sempre più spesso dei bitcoin. Ultimamente, tra l’altro, questa valuta è stata inserita tra i metodi di pagamento disponibili nei casinò online. Ma di che cosa si tratta esattamente? E soprattutto, dove puoi spenderli? Se possiedi questa criptovaluta e ti piace giocare ai casinò online, ecco tutte le informazioni utili!



Che cosa sono i bitcoin?

Il bitcoin è una moneta virtuale, nata nel 2009 per opera di un inventore anonimo. La sua caratteristica principale è il fatto di non essere emessa da una banca centrale, ma da una rete di computer che si occupano della sua distribuzione. Questi computer utilizzano un sistema di crittografia, ovvero di codici, per “spostare” i bitcoin. Così facendo, rendono sicure tutte le transazioni, ma soprattutto le rendono anonime.

Il valore di questo tipo di criptovaluta si basa essenzialmente sulla domanda e sull’offerta. Ciò significa che se la domanda cresce anche il suo valore cresce. Dalla nascita dei bitcoin, abbiamo assistito a un aumento costante del suo valore. Centinaia di migliaia di persone nell’arco di questi 15 anni li hanno acquistati come una forma d’investimento.



Come e dove acquistarli?

Esistono diversi modi per acquistare i bitcoin. Alcuni sono più sicuri di altri. Ecco quali sono i principali:

Una volta scelto il modo in cui vuoi effettuare il pagamento, dovrai connetterti a uno dei siti internet che li vendono. Anche in questo caso, hai diverse opzioni:

I siti che vendono i bitcoin assicurano un certo livello di anonimato. In altre parole, l’acquisto e i trasferimenti non sono riconducibili alla persona che li ha eseguiti, che è in possesso solo di un numero d’identificazione. Tutte le transazioni invece sono pubbliche. Dunque, quando spendi o acquisti, quella transazione viene salvata in un database, per impedire alle persone di utilizzare due volte la stessa moneta, dato che si tratta semplicemente di qualcosa di digitale.



I vantaggi (e gli svantaggi) dei bitcoin

I principali vantaggi dei bitcoin sono:

Per utilizzarli è sufficiente scannerizzare un codice QR. In questo modo potrai effettuare o ricevere un pagamento in tempo immediato. Inoltre sono molto semplici da usare per il fatto che se devi fare una transazione verso l’estero, non è necessario effettuare un cambio della valuta, poiché il bitcoin rimane lo stesso in tutti i Paesi. Per effettuare i pagamenti o i trasferimenti verso l’estero non devi pagare nessuna commissione.

Questa criptovaluta però comporta anche alcuni svantaggi. Ad esempio il suo valore è molto volatile. Ciò significa che può cambiare velocemente e in qualsiasi momento. Infine, un altro contro è l’affidabilità degli operatori. È indispensabile infatti rivolgersi a dei siti web sicuri e affidabili per acquistare la moneta, altrimenti potresti cadere in una truffa e perdere i tuoi soldi.



I metodi di pagamento nei casinò online

Se sei un frequentatore dei casinò online, di sicuro saprai che accettano diversi metodi di pagamento. I principali sono la carta di credito, la carta di debito e il bonifico bancario. Ultimamente però è diventato possibile pagare anche con i bitcoin. Anzi, alcuni casinò consentono esclusivamente questa modalità. Purtroppo però, hanno anche dei lati negativi che devono essere presi in considerazione prima d’iscriversi e di giocare.



I casinò online bitcoin

Si tratta di casinò, in cui è possibile scommettere oppure giocare online, che accettano esclusivamente i bitcoin come metodo di pagamento. In questi siti puoi trovare le sale da poker, le slot machines, le scommesse sportive e la lotteria, proprio come in tutti gli altri casinò.

Il principale vantaggio di questi portali di gioco che consentono di utilizzare le criptovalute per il pagamento è il fatto che garantiscono un livello molto alto di anonimato. Questa è la ragione per cui numerosi giocatori che sono in possesso di bitcoin li scelgono. Eppure, ci sono anche alcuni lati negativi, soprattutto per quanto riguarda l’affidabilità, e potresti correre dei rischi giocando nei casinò non sicuri.



Come scegliere un casinò online bitcoin

Quando scegli un casinò online, devi assolutamente assicurarti che sia affidabile. I casinò più affidabili in assoluto sono quelli autorizzati dall’autorità dei monopoli. Generalmente, i casinò bitcoin non sono riconosciuti. Questo perché si tratta di una criptovaluta e quindi di base è meno sicura, perché non può ricevere una vera e propria garanzia di sicurezza.

Un altro aspetto da tenere a mente è controllare se il casinò offre dei bonus iniziali o di benvenuto, e scegliere quello che propone l’offerta migliore. Infatti, quasi tutti i casinò offrono questo tipo di bonus per attirare i nuovi clienti. La maggior parte dei casinò online bitcoin ti permettono di ricevere dei bonus anche molto alti, depositando una certa cifra. Di solito sono somme comprese tra i 200 euro e i 500 euro.

I casinò bitcoin disponibili online richiedono un deposito iniziale obbligatorio, e non è possibile trovarne uno che non lo chieda. Si tratta di bonus decisamente più elevati di quelli offerti dai casinò generici. Questo proprio perché i siti di gioco bitcoin sono meno sicuri e quindi devono offrire dei premi sostanziosi per attirare più clienti.



Qual è la differenza rispetto ai casinò online generici?

La differenza tra i casinò online bitcoin e quelli generici è che questi ultimi accettano solamente le valute ordinarie, come ad esempio l’euro oppure il dollaro. Invece quelli bitcoin accettano esclusivamente le criptovalute.

Per i motivi indicati sopra, dunque, i casinò online bitcoin comportano un livello minore di sicurezza. Quando decidi di giocare in questo tipo di casinò, devi sempre tenere a mente che sono più rischiosi di quelli generici e che quindi il rischio di truffa potrebbe essere molto più elevato in confronto alle altre piattaforme.