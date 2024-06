Gli eletti in Consiglio comunale

Dopo la gioia delle vittoria del sindaco Davide Bortolato al primo turno, la politica locale analizza le preferenze. Il barometro della fiducia dell’elettore in ogni candidato permette di comporre il quadro del prossimo Consiglio comunale. Anche in questo caso sono i numeri che fanno la differenza, dentro o fuori; sono le persone, impegnatesi in questa lunga campagna direttamente, che brindano per un posto in consiglio oppure ammainano con malinconia la bandiera di un simbolo in cui si sono riconosciute.

I big delle preferenze

Danny Castiglione, capomissione di Mediterranea, è il più votato in assoluto con 350 preferenze. Entra in Consiglio comunale, all’opposizione con la lista del PD di Giacomo Nilandi , con altre 3 donne, Irene Favero (270), Chiara Giaggio (220) e Laura Sartor (132). Per Mogliano Bene Comune entra in consiglio, all’opposizione, Elena Quiliquini con 148 preferenze.

Mister preferenze anche Enrico Maria Pavan, della lista Bortolato sindaco. Già assessore allo Sport ha visto un successo personale di 256 preferenze. Per la lista del sindaco risultano eletti Federico Severoni (155 voti), Martina Cocito (115), Enrico Cerello (107), Roberto Zanardo (79).

Un buon successo personale per il vicesindaco uscente Giorgio Copparoni (231) capolista di Piazza Civica.

Leonardo Muraro, ex presidente della Provincia di Treviso, rientrato nei giochi della politica con la Lega, ha avuto 184 preferenze. La sua presenza nella lista ha fatto sicuramente la differenza, portando la Lega a sfiorare quasi il 12% dei voti. Muraro entra in Consiglio insieme a Tiziana Eula (103 preferenze).

Fratelli d’Italia(10,84%) vede Francesca Caccin, già assessore al Sociale, eletta con 142 preferenze, insieme a Massimo Zardetto (98).

Non entrano in Consiglio

Per Coraggio Italia (3,88%)hanno superato la soglia delle 100 preferenze Paolo De Sordi (133) e Loredana Olivieri (100) che, purtroppo, non entrano in Consiglio.

Resta fuori anche la lista “Spazio Libero”, malgrado i voti di Tiziana Baù (125) e di Renzo Prete (115), consiglieri comunali uscenti.

Nessun eletto per la terza candidata sindaco Giuliana Tochet che si ferma al 5,74 % dei voti.

La nuova Giunta

Una volta definito il Consiglio, che si basa sui voti dei cittadini, ora tocca al sindaco Bortolato dare volto all’esecutivo formando la nuova Giunta. Qui il gioco si fa più delicato perché bisogna rispettare i rapporti di forza fra i singoli partiti e le liste che hanno appoggiato il sindaco eletto. La parte del leone la fa la lista del sindaco che ha raggiunto il 23, 43%, segue la Lega con l’11, 92, terzo Fratelli d’Italia(10,84), infine Piazza Civica che ha quasi sfiorato il 6%.

Secondo lo storico “manuale Cencelli” toccherebbe alla Lega ricoprire un ruolo di tutto rilievo, tra vicesindaco e assessorati pesanti. Segue a ruota Fratelli d’Italia. Sta alla maestria di Bortolato cercare un equilibrio tra partiti e liste civiche, tra fedelissimi e nuovi eletti. La nuova Giunta deve essere espressione di un mondo composito così come è stato quello che ha portato alla vittoria. Con la nomina degli assessori cambia anche la conformazione del Consiglio in quanto subentreranno i secondi per voti delle singole liste.

Vi terremo aggiornati.