I benefici del mare su psiche e salute

Mare non è solo sinonimo di vacanza, è un vero e proprio elisir di salute. Immergersi nella natura e nel mare è un’esperienza profondamente arricchente e rigenerante capace di offrire molto più di un semplice momento di relax.

Il profumo di salsedine, lo sciabordio delle onde, i colori brillanti che si estendono all’orizzonte: il mare è un vero e proprio toccasana per il corpo e per la mente. Il suo legame con l’essere umano ha radici lontane: l’acqua è il luogo dove si sono sviluppate le prime forme di vita sulla Terra, è l’elemento di cui siamo fatti per oltre il 60% ed è l’ambiente in cui siamo immersi all’interno del grembo materno. Quella che abbiamo con l’acqua insomma è una relazione atavica, un legame necessario per vivere, ma anche per stare bene.



Mare, alleato per la salute

I benefici del mare sono molteplici e fanno sì che il soggiorno in una località marittima sia un momento rigenerante per tutto il nostro essere. Trascorrere del tempo al mare può essere considerato infatti un’autentica terapia, con effetti positivi su tutto il nostro benessere complessivo.



Benefici del mare su corpo e mente

Oltre ad aiutarci a riconnetterci con noi stessi, provare una sensazione di rinnovamento e infonderci maggior consapevolezza, il mare comporta molti altri benefici per corpo e mente:

Relax e riduzione dello stress : essere vicini al mare, ascoltare il suono delle onde e godere della brezza marina ha un effetto calmante e rilassante su corpo e mente. L’esposizione ad ambienti acquatici può aiutare a ridurre i livelli di stress e favorire il relax.

: essere vicini al mare, ascoltare il suono delle onde e godere della brezza marina ha un effetto calmante e rilassante su corpo e mente. L’esposizione ad ambienti acquatici può aiutare a ridurre i livelli di stress e favorire il relax. Miglioramento dell’umore: il contatto con la natura influisce positivamente sull’umore e può contribuire a ridurre i sintomi di ansia e depressione. Godere della bellezza naturale del mare e dell’esposizione al sole stimola il rilascio di endorfine e serotonina, gli “ormoni del benessere”.

il contatto con la natura influisce positivamente sull’umore e può contribuire a ridurre i sintomi di ansia e depressione. Godere della bellezza naturale del mare e dell’esposizione al sole stimola il rilascio di endorfine e serotonina, gli “ormoni del benessere”. Benefici per la salute fisica: le località marittime offrono l’opportunità di svolgere numerose attività fisiche all’aria aperta, come nuotare, camminare sulla spiaggia, fare surf o praticare altri sport acquatici. Queste attività possono contribuire a migliorare la forma fisica e infondere una sensazione di benessere generalizzata.

le località marittime offrono l’opportunità di svolgere numerose attività fisiche all’aria aperta, come nuotare, camminare sulla spiaggia, fare surf o praticare altri sport acquatici. Queste attività possono contribuire a migliorare la forma fisica e infondere una sensazione di benessere generalizzata. Stimolazione sensoriale: la contemplazione del mare e il suono delle onde offrono un’esperienza sensoriale piacevole e rilassante.

la contemplazione del mare e il suono delle onde offrono un’esperienza sensoriale piacevole e rilassante. Connessione con la natura: trascorrere del tempo vicino al mare può risvegliare un senso di meraviglia e apprezzamento per l’ambiente naturale, con grande beneficio per la salute mentale ed emotiva.

trascorrere del tempo vicino al mare può risvegliare un senso di meraviglia e apprezzamento per l’ambiente naturale, con grande beneficio per la salute mentale ed emotiva. Scoperta di nuove prospettive: l’immensità del mare e dell’orizzonte possono darci la sensazione di essere connessi con qualcosa di più grande di noi stessi. Ciò può generare un senso di grande tranquillità e aiutarci a inserire i problemi quotidiani all’interno di una prospettiva più ampia.

l’immensità del mare e dell’orizzonte possono darci la sensazione di essere connessi con qualcosa di più grande di noi stessi. Ciò può generare un senso di grande tranquillità e aiutarci a inserire i problemi quotidiani all’interno di una prospettiva più ampia. Stimolazione creativa: l’ambiente marino può stimolare la creatività e l’ispirazione. Immergersi nella bellezza e godere del senso di pace trasmesso dal mare aiuta a liberare la mente e far fluire le idee, favorendo il processo creativo.



Suoni, colori, profumi: il mare risveglia i sensi

“Il mare coinvolge i nostri sensi in un’esperienza unica e benefica per la mente. La vista gioca un ruolo fondamentale in questo coinvolgimento sensoriale: perdersi con lo sguardo nella distesa blu sconfinata del mare può trasmettere un senso di serenità e contribuire a liberare la mente da pensieri ridondanti e dalla frenesia della vita quotidiana. Sollecitando le onde alfa nel cervello, lo sciabordio dell’acqua, invece, stimola un effetto meditativo sul nostro udito e favorisce la chiarezza mentale e il pensiero creativo. Anche l’olfatto è coinvolto in questa esperienza: l’aria di mare, ricca di iodio e sali minerali, ha un potente effetto benefico sull’organismo. Respirare l’aria salmastra ci riempie di energia positiva e favorisce una sensazione di grande vitalità. Infine, azioni come camminare sulla sabbia o immergersi nell’acqua creano una connessione di tipo tattile con la natura e ciò può contribuire a ridurre lo stress e infondere un senso di benessere e libertà. Il mare possiede un potere curativo straordinario: dona un senso di calma interiore, rinnova le nostre energie fisiche e ci aiuta a trovare un equilibrio e un senso di pace che va oltre il corpo per abbracciare anche la mente”, ha dichiarato la Dott.ssa Fiorenza Perris, Psicoterapeuta e Clinical Director di Unobravo.