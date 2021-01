I Baldan Parrucchieri e il negozio di barbiere-parrucchiere dei F.lli Vesco

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

I Baldan Parrucchieri

Con sede a Mogliano in via Barbiero, la storia del negozio parrucchiere “I Baldan” inizia negli anni ’50 del secolo scorso con Enrico e sua moglie Amelia, i quali allora hanno dato il via ad un percorso che ha reso il negozio il punto di riferimento che oggi tutti i Moglianesi conoscono, raggiungendo col passare del tempo sempre più notorietà e fama, nonostante i tempi non fossero del tutto favorevoli.

Dopo una lunghissima “gavetta” di apprendistato alla scuola professionalmente impeccabile di papà Enrico, attualmente continua a gestirlo il figlio dei fondatori, Matteo, che nel contempo ha raggiunto, lavorando con passione, un grado encomiabile di professionalità.

È un ambiente accogliente, elegante e confortevole ed avendo seguito scrupolosamente il progresso tecnologico del settore è in grado di proporre tecniche d’avanguardia nel mondo dell’Hairstyling coniugando giorno dopo giorno tradizione e originalità.

Il negozio di Barbiere-Parrucchiere dei F.lli Vesco

L’attività dei Fratelli Vesco, Federico e Giuliano, inizia nel 1954 a Mestre attraverso Federico, il fratello maggiore, che apprende la professione di barbiere come apprendista collaboratore. Successivamente, nel 1961, ritrovandosi ad inseguire la stessa passione, i due fratelli decidono di coronare il loro sogno ed aprono la loro prima sede di barbiere a Mogliano in Via Don Bosco proprio in piazza del Municipio, in fianco al Caffè Goppion.

Inizialmente l’attività nasce esclusivamente come servizio di barbiere, ma col passare del tempo il gruppo si aggiorna ed adeguandosi alle necessità ed alle esigenze dei tempi, nei primi anni novanta il salone diventa uomo/donna.

Ci riferisce Giuliano che la base del loro servizio è la formazione professionale, infatti la maggior parte dello staff possiede un diploma di insegnante come Maestro d’Arte e vanta numerose vittorie nei concorsi nazionali ed internazionali ai quali partecipa assiduamente per confrontarsi con la concorrenza tecnologicamente più avanzata e per tenersi aggiornata con il progresso in continuo movimento nel settore dell’acconciatura femminile.

Attualmente il gruppo è composto dai due fratelli Federico e Giuliano, i figli eredi Diego e Federica e parecchie altre storiche collaboratrici. Nonostante l’ambiente si presenti con un clima assolutamente familiare è estremamente elegante ed accogliente e l’obiettivo primario dell’attività è quello di servire la clientela in modo autentico e professionale.

