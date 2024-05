I 24 schermidori per Parigi

Ufficializzati i 24 schermidori azzurri per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. L’Italia ha qualificato le sue squadre in tutte le specialità, acquisendo il diritto a partecipare con il numero massimo di atleti.

ROMA – Questa mattina il Presidente federale Paolo Azzi ha ufficializzato la composizione della squadra di scherma azzurra per i Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024. Grazie all’impresa di qualificare le sue squadre in tutte e sei le specialità, l’Italia potrà partecipare con il numero massimo di 24 atleti. Le competizioni di categoria sono in programma dal 27 luglio al 4 agosto sulle pedane del Grand Palais.

In questa edizione dei giochi quindi, la scherma tricolore potrà schierare in ciascuna specialità tre atleti che gareggiano sia nella prova individuale che in quella a squadre, più una riserva impiegabile solo nella competizione per team.



Le scelte dei Commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola sono state nel segno della continuità rispetto al periodo di Qualifica Olimpica, durante il quale gli azzurri hanno ottenuto eccellenti risultati nel circuito di Coppa del Mondo con il picco del Mondiale di Milano 2023 in cui l’Italia ha conquistato il Medagliere per Nazioni.

I convocati

Nel fioretto femminile il Tricolore sarà rappresentato dalla “portabandiera” Arianna Errigo, dalla campionessa del mondo in carica Alice Volpi e da Martina Favaretto. La squadra sarà completata da Francesca Palumbo, come in occasione dell’oro iridato della scorsa estate.



Per il fioretto maschile sono stati convocati il campione mondiale Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi. Indicato come quarto uomo per la gara a squadre Alessio Foconi.



La spada femminile schiererà come titolari nel doppio impegno Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Per la prova a squadre convocata la veterana Mara Navarria.



Nella spada maschile saranno in pedana Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Nella gara a squadre si unirà Gabriele Cimini, ricomponendo il quartetto che è stato medaglia d’oro al Mondiale di Milano.



La sciabola femminile vedrà nella prova individuale impegnate Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile. Nella competizione a squadre il team delle sciabolatrici sarà completato da Irene Vecchi.



Infine, nella sciabola maschile il terzetto per la competizione individuale sarà formato dall’argento olimpico di Tokyo Luigi Samele, da Luca Curatoli e da Pietro Torre. Come quarto elemento per la gara a squadre partirà Michele Gallo.

Una squadra di debuttanti e di veterani

Molte sono le ambizioni per queste squadre che negli ultimi anni stanno dando tante soddisfazioni ai colori azzurri in un mix di giovani e veterani. Il gruppo sarà formato anche da ben 11 esordienti ai giochi.



I debuttanti all’Olimpiade nel fioretto sono Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi. La spada vedrà Giulia Rizzi, Davide Di Veroli e Federico Vismara. Chiara Mormile, Pietro Torre e Michele Gallo invece saranno protagonisti nella sciabola.



Il più giovane della spedizione è Pietro Torre, nato nel 2002 (seguito dai 2001 Martina Favaretto, Davide Di Veroli, Filippo Macchi e Michele Gallo). La più esperta è la “classe 1985” Mara Navarria a cui vanno aggiunte Irene Vecchi, Arianna Errigo, e Rossella Fiamingo, tra le componenti della delegazione con più partecipazioni ai Giochi. Le quattro azzurre in Francia disputeranno la quarta partecipazione ai giochi in carriera dopo Londra, Rio e Tokyo.

Gli schermidori per Parigi

Fioretto femminile

Individuale e Squadra: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

Solo Squadra: Francesca Palumbo

Fioretto maschile

Individuale e Squadra: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

Solo Squadra: Alessio Foconi

Spada femminile

Individuale e Squadra: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

Solo Squadra: Mara Navarria

Spada maschile

Individuale e Squadra: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Solo Squadra: Gabriele Cimini

Sciabola femminile

Individuale e Squadra: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile

Solo Squadra: Irene Vecchi

Sciabola maschile

Individuale e Squadra: Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre

Solo Squadra: Michele Gallo

Il programma Olimpico

Sabato 27 luglio: spada femminile individuale (con Fiamingo, Rizzi e Santuccio) e sciabola maschile individuale (con Curatoli, Samele e Torre)

Domenica 28 luglio: fioretto femminile individuale (con Errigo, Favaretto e Volpi) e spada maschile individuale (con Di Veroli, Santarelli e Vismara)

Lunedì 29 luglio: sciabola femminile individuale (con Battiston, Criscio e Mormile) e fioretto maschile individuale (con Bianchi, Macchi e Marini)

Martedì 30 luglio: spada femminile a squadre (con Fiamingo, Rizzi, Santuccio e Navarria)

Mercoledì 31 luglio: sciabola maschile a squadre (con Curatoli, Samele, Torre e Gallo)

Giovedì 1° agosto: fioretto femminile a squadre (con Errigo, Favaretto, Volpi e Palumbo)

Venerdì 2 agosto: spada maschile a squadre (con Di Veroli, Santarelli, Vismara e Cimini)

Sabato 3 agosto: sciabola femminile a squadre (con Battiston, Criscio, Mormile e Vecchi)

Domenica 4 agosto: fioretto maschile a squadre (con Bianchi, Macchi, Marini e Foconi)

Gli azzurri già qualificati ai Giochi di Parigi 2024

Sono attualmente 302 (158 uomini, 144 donne) in 28 discipline gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 :

– Tiro a volo (7 carte olimpiche: 2 d Trap, 2 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche: 2 d Concorso Generale Individuale, 5 d Concorso Generale a squadre)

– Tiro a segno (5 carte olimpiche: 2 u Carabina 10 m, 2 u Pistola 10 m, 1 u Pistola automatica 25 m)

– Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

– Tuffi (8 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino e Trampolino sincro, 2 d Piattaforma, 2 u Piattaforma)

– Pugilato (8 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine – 92 kg, Diego Lenzi +92 kg, Sirine Charaabi – 54 kg, Angela Carini – 66 kg, Alessia Mesiano – 60 kg)

– Tiro con l’arco (4 carte olimpiche: 1 d individuale e 3 squadra maschile)

– Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

– Nuoto (15 pass individuali e 25 carte olimpiche: Gregorio Paltrinieri – 1500 sl e 800 sl, Alberto Razzetti – 200 misti, 400 misti e 200 farfalla, Thomas Ceccon – 100 dorso, Benedetta Pilato – 100 rana, Alessandro Miressi – 100 sl, Nicolò Martinenghi – 100 rana, Simona Quadarella – 1500 sl e 800 sl, Lorenzo Zazzeri – 50 sl, Leonardo Deplano – 50 sl, 100 sl e 4×100 sl, Manuel Frigo – 4×100 sl, Sara Franceschi – 400 misti, Lisa Angiolini – 100 rana, Sara Curtis – 50 sl, Alessandro Ragaini – 200 sl, Filippo Megli – 4×200 sl, 4×100 sl u, 4×100 sl d, 4×100 misti mista, 4×200 sl d, 4×200 sl u, 4×100 misti d, 4×100 misti u)

– Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed)

– Vela (12 pass individuali per 9 equipaggi: Chiara Benini Floriani – ILCA 6, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi – 49er:FX, Ruggero Tita e Caterina Banti – Nacra 17 u/d, Marta Maggetti – iQFOiL d, Nicolò Renna – iQFOiL u, Lorenzo Brando Chiavarini – ILCA 7, Maggie Eillen Pescetto – Kite d, Riccardo Pianosi – Kite u, Elena Berta e Bruno Festo – 470 misto)

– Atletica (18 pass individuali e 17 carte olimpiche: Gianmarco Tamberi – Salto in alto; Sofiia Yaremchuk e Giovanna Epis – Maratona; Massimo Stano, Francesco Fortunato, Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi – Marcia 20 km; Leonardo Fabbri e Zane Weir – Getto del peso; Mattia Furlani e Larissa Iapichino – Salto in lungo; Andy Diaz – Salto triplo; Lorenzo Simonelli – 110 ostacoli; Catalin Tecuceanu – 800 metri; Alessandro Sibilio – 400 ostacoli; Zaynab Dosso – 100 metri; Ayomide Folorunso – 400 ostacoli; Yemaneberhan Crippa – Maratona; 1 d – Marcia staffetta mista; 2 u – Maratona; 4 u – Staffetta 4×100; 3 d – Staffetta 4×400; 4 u – Staffetta 4×400; 3 d – Staffetta 4×100)

– Canoa (3 pass individuali nella velocità: Gabriele Casadei e Carlo Tacchini – C2 500; Nicolae Craciun – C1 1000; 3 pass individuali nello slalom: Raffaello Ivaldi – C1, Giovanni De Gennaro – K1, Stefanie Horn – K1; 1 carta olimpica nello slalom: C1 d)

– Canottaggio (37 carte olimpiche: Doppio PL u, Quattro di coppia u, Doppio u, Due senza u, Doppio d, Riserva Quattro di coppia u, Quattro senza u, Otto d, Timoniere Otto u, Otto u, Timoniere Otto d, Riserva Quattro senza/Otto u, Riserva Otto d)

– Sport equestri (5 carte olimpiche: 3+1 riserva nel Completo a squadre, 1 nel Salto Ostacoli individuale)

– Ginnastica artistica (10 carte olimpiche: 5 u Concorso Generale a squadre, 5 d Concorso Generale a squadre)

– Ciclismo (7 carte olimpiche su strada: 3 u e 4 d; 12 carte olimpiche su pista: 4 u e 6 d + 2 riserve; 4 carte olimpiche nella mountain bike: 2 u e 2 d)

– Scherma (12 pass individuali d e 12 pass individuali u: fioretto femminile – Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo; fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi; spada femminile: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria; spada maschile: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini; sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi; sciabola maschile: Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo)

– Taekwondo (3 pass individuali: Ilenia Elisabetta Matonti – 49 kg, Vito Dell’Aquila – 58 kg, Simone Alessio – 80 kg)

– Nuoto di fondo (3 carte olimpiche: 1 d 10 km, 2 u 10 km)

– Nuoto artistico (9 pass individuali – Team e Duo: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino)

– Pallanuoto (carte olimpiche per squadra maschile e squadra femminile: 26 unità, riserve comprese)

– Judo (10 pass individuali: Assunta Scutto – 48 kg, Odette Giuffrida – 52 kg, Veronica Toniolo – 57 kg, Alice Bellandi -78 kg, Manuel Lombardo – 73 kg, Christian Parlati – 90 kg, Asya Tavano – +78 kg, Antonio Esposito – 81 kg, Gennaro Pirelli – 100 kg, Matteo Piras – 66 kg)

– Triathlon (5 carte olimpiche: staffetta mista, 2 u e 3 d)

– Pesi (3 pass individuali: Sergio Massidda -61 kg, Antonino Pizzolato -89 kg, Lucrezia Magistris -59 kg)

– Beach volley (4 carte olimpiche: 2 u, 2 d)

– Lotta (1 carta olimpica: 57 kg d)

– Badminton (1 pass individuale: Giovanni Toti)

Photo Credits: federscherma.it