Hotel Cipriani, the best in the world!

L’Hotel Cipriani, alla Giudecca, è stato eletto miglior hotel del mondo. Ad assegnare l’ambito riconoscimento, per l’anno 2023, è “Le Liste”, il sito francese che rivaluta annualmente, secondo una propria metodologia critica, le recensioni riguardanti i migliori hotels, su più di 600 guide e pubblicazioni.

A curarla è un gruppo presieduto da Philippe Faure che ha tra i collaboratori Joerg Zipprick e soprattutto la rigorosa Hélène Pietrini, che ha guidato a lungo classifica dei “The World’s 50 Best Restaurants” e che di recente è approdata a “La Liste”.

Il gruppo è nato nel 2015 in Francia proprio in risposta ad altre iniziative, ritenute forse poco sensibili con gli chef francesi. Le Liste infatti, classifica anche ristoranti e pasticcerie, oltre che agli alberghi di lusso. Proprio grazie all’esperienza maturata nel settore gastronomico (dal 2015 esiste la Top 1000 World’s Best Restaurants) La Liste è passata alla guida sugli hotel, utile per i viaggiatori di tutto il mondo.

Concorrono al punteggio della valutazione, l’innovazione, lo stile, l’ospitalità, l’occhio alla sostenibilità. La classifica viene calcolata da un algoritmo di proprietà de La Liste, ideato dal cofondatore del sito Jörg Zipprick.

L’hotel migliore al mondo, il Cipriani, è stato aperto nel 1958 da Giuseppe Cipriani, fondatore nel 1931 dell’Harry’s Bar di Venezia e inventore del cocktail Bellini. L’hotel ebbe un immediato successo. Nel 1962 il Conte Guinness chiese a Giuseppe Cipriani di ricostruire e gestire l’Hotel Belvedere nella sua proprietà ad Asolo; questo fu ristrutturato e riaperto con il nome di Hotel Villa Cipriani. Nel 1968 l’Hotel della Giudecca si ampliò e furono acquistati alcuni terreni adiacenti dove fu realizzata una piscina olimpica, l’unica nel centro di Venezia. Nel 2014, l’Hotel Cipriani ha cambiato il nome in Belmond Hotel Cipriani .

Ma quali sono gli altri migliori hotel del mondo? La maggior parte sono italiani. Con un punteggio di 99.75 il Cipriani ha superato Il San Pietro di Positano (99.00), Il Pellicano di Porto Ercole (98.50), il Rosewood Castiglion del Bosco (98.00), il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa di Ortisei (97.50), l’Hotel Savoy di Firenze (96.50). Il The Peninsula Chicago ha ottenuto un punteggio pari a 99.50, mentre il Bulgari Hotel & Resorts di Dubai si è fermato a 98.00.

L’Italia diventa così la meta perfetta per una vacanza all’insegna del lusso. Il Cipriani alla Giudecca è uno degli luoghi di Venezia più frequentati tra le celebrity. George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin nel 2014 hanno festeggiato al Cipriani il loro matrimonio.