Homo Faber 2026: è record di presenze

I numeri rappresentano una moltitudine precisa ma possono assumere valenze culturali nonchè filosofiche e 65 mila visitatori sono una cifra che conferma l’assoluta qualità del progetto espositivo di Homo Faber e la sua perfetta dose di “empatia espositiva“, frutto di una volitiva ricerca sovrapposta a talento e lungimiranza. Che conferma la biennale dell’alto artigianato artistico un vero e proprio faro contemporaneo dell’eccellenza che diventa handmade

65 mila visitatori si sono immersi nella Island of Light di Es Devlin. Il progetto sulla manifattura d’arte, ideato, curato e realizzato dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship inpartnership con la Fondazione Cologni e la Fondazione Giorgio Cini, si conferma un grande appuntamento internazionale.

L’appuntamento biennale con Homo Faber, atteso e organizzato dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, in collaborazione con la Fondazione Cologni Mestieri d’Arte e la Fondazione Giorgio Cini, è ormai diventato un punto di riferimento globale per i maestri artigiani di tutto il mondo e una indicazione di futuro per l’arte artigiana.

Gianfelice Rocca, Presidente della Fondazione Giorgio Cini: «L’Isola di San Giorgio ha pulsato per un mese grazie alla maestria di artigiani di tutto il mondo, come un laboratorio di conoscenze, bellezza e diplomazia culturale. Homo Faber si è identificato con l’Isola di San Giorgio: questo straordinario progetto ha incontrato qui una storia millenaria, di memoria benedettina, del saper pensare e del saper fare; qui, nel cuore di Venezia, di fronte al bacino di San Marco, Homo Faber può infatti contare sulla Fondazione Giorgio Cini come porta aperta al mondo. Dopo quattro edizioni, la partnership con la Fondazione Michelangelo e con la Fondazione Cologni è divenuta un sodalizio profondo, che saprà affrontare ancora nuove e ambiziose sfide nel futuro».

Sono stati 65 mila i visitatori arrivati a San Giorgio quest’anno per immergersi nel progetto espositivo disegnato dalla celebre designer e artista Es Devlin, lungo 15 sorprendenti installazioni. Homo Faber, sotto la guida della Vicepresidente esecutiva Hanneli Rupert, ha fatto incontrare in isola una comunità creativa globale, di artigiani, designer, curatori, esperti, galleristi, direttori di musei, rappresentanti di istituzioni internazionali e appassionati di alto artigianato.

Homo Faber non è solo un evento espositivo, ma si conferma vieppiù una celebrazione, un laboratorio attorno all’arte artigiana. I workshop e il coinvolgimento di centinaia di maestri e botteghe artigiane hanno creato un legame e una collaborazione importante tra l’isola e la città.

Si è inoltre tenuto il primo HomoFaberSummit, che ha riunito 150 esponenti di spicco provenienti da diversi settori; il programma Homo Faber Finds ha permesso a collezionisti, professionisti e privati in visita di entrare in contatto con talentuosi artigiani; si è tenuta la masterclass preliminare di HomoFaberFellowship, un programma annuale di formazione artigianale della durata di otto mesi, sostenuto economicamente dalla Michelangelo Foundation e rivolto a coppie formate da giovani talenti emergenti e maestri artigiani. Sono stati coinvolti inoltre 90 Young Ambassadors, studenti appassionati di artigianato, design e imprese. E, infine, Homo Faber Guideinvita gli utenti a scoprire oltre 5.000 atelier ed esperienze di artigianato contemporaneo in tutto il mondo.

In queste quattro edizioni, Homo Faber ha dimostrato che l’Isola di San Giorgio Maggiore è la casa di elezione. I luoghi antichi, le architetture, il parco, i chiostri della Fondazione Giorgio Cini ogni volta hanno preso vita, a volte sono rinati grazie a importanti interventi di restauro e di recupero (spesso grazie proprio ad Homo Faber) e sempre hanno parlato con voce propria che viene dal passato e dalle attività del presente con una visione, una proiezione verso la città e verso il mondo.

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