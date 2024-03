“Hello World”, ritornano negli stadi i Pinguini Tattici Nucleari

Mentre la band bergamasca si prepara ad inaugurare il tour 2024 nei palasport, prima data Jesolo tra qualche giorno, vengono rese note le date e le tappe del tour 2025, che toccherà tutta la penisola.



Hello Word è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far “dire” a un programma programma. queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output.

Nascere è un po’ come dire “ciao” al mondo, mentre crescere e cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta.

Noi questa risposta proveremo a cercarla dentro nuova musica, che uscirà tra qualche mese, e in un tour che toccherà tutta la penisola nel 2025.

Lo hanno annunciato in questo modo, sui loro canali social, il nuovo tour che l’anno prossimo vedrà approdare i Pinguini Tattici Nucleari in otto città d’Italia:

• MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024 – STADIO SAN SIRO · MILANO

• VENERDÌ 14 GIUGNO 2024 – ARENA DELLA MARCA · TREVISO – VILLORBA

• LUNEDÌ 17 GIUGNO 2024 – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO · TORINO

• VENERDÌ 21 GIUGNO 2024 – STADIO DEL CONERO · ANCONA

• MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024 – VISARNO ARENA · FIRENZE

• VENERDÌ 28 GIUGNO 2024 – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA · NAPOLI

• GIOVEDÌ 04 LUGLIO 2024 – STADIO OLIMPICO · ROMA

• SABATO 07 GIUGNO 2025 – RCF ARENA (CAMPOVOLO) · REGGIO EMILIA

A chiudere il tour sarà una nuova tappa milanese, nuovamente a San Siro, martedì 10 giugno.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone da domani, mercoledì 27 marzo.