Hard Rock Cafe lancia la nuova collezione retail, Pop of Color e Save The Planet

Nei cafe di Firenze, Roma e Venezia disponibili t-shirt e items dai colori pastello per un look comfy chic e con il pianeta nel cuore per sostenere l’ambiente.

VENEZIA – Con l’arrivo della primavera Hard Rock Cafe porta il colore e l’amore per il pianeta nelle sue nuove collezioni retail Pop of Color 2.0 e Save the Planet disponibili in Italia nei cafe e nei Rock Shop di Firenze, Roma e Venezia.

Gli items dai colori pastello della collezione Pop of Color 2.0, con l’iconico logo Hard Rock Cafe, sono pensati per un look comfy chic primaverile con t-shirt e felpe unisex o le bag perfette da abbinare con qualsiasi capo del proprio guardaroba, grazie a una linea elegante e confortevole allo stesso tempo.

Per gli amanti della natura e dell’ambiente Hard Rock Cafe ha pensato, invece, a una serie di items con il motto Save the planet impresso sul pianeta a forma di cuore, che richiamano appunto i colori della terra. Dalle t-shirt unisex alle borracce tutta la linea si ispira a una delle campagne di sensibilizzazione storiche del brand, che è quella appunto di invitare i propri fan a compiere azioni per la conservazione e la salvaguardia del pianeta.

Le due collezioni sono disponibili a Firenze nello store del cafe di Piazza della Repubblica a Firenze, a Roma nello store di Via Veneto e nel Rock Shop di via della Conciliazione, a Venezia nel cafe di Bacino Orseolo e nel Rock Shop di Rialto.