H-Farm Summer Camp 2022: più di 30 proposte tra digital, sport e inglese

Non solo digital: quest’estate nel Campus di Ca’ Tron (TV) sarà possibile divertirsi con tanti kit tecnologici grazie a partner internazionali, provare diversi tipi sport esplorando tutti gli spazi indoor e outdoor dello sport center, ma anche cimentarsi nell’hip-hop, nel parkour, nel sound design. Tante le novità pensate per bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni.

Laboratori digitali, sport, corsi di inglese: sono oltre 30 le proposte che compongono l’offerta Summer Camp 2022 di H-FARM, pensate per offrire un’esperienza unica e stimolante, in cui chi partecipa può imparare, esplorare e sperimentare in un contesto di gioco e divertimento. Il learning by doing è da sempre l’approccio che guida l’offerta estiva di H-FARM, ed è anche uno degli elementi fondamentali del loro successo in questi undici anni di attività, con migliaia di bambini coinvolti, insieme alla cornice unica del Campus, con i suoi 51 ettari immersi nella natura del Parco Naturale del Sile.

L’offerta DIGITAL, progettata per bambini dai 5 anni in su, può contare su partner tecnologici d’eccellenza, grazie al supporto di CampuStore, e propone laboratori su tantissime tematiche volte a stimolare la creatività e la fantasia. Camp su robotica con Lego WeDo e Makeblock, Minecraft, digital storytelling, elettronica creativa insieme a Galactic Unite, esports con Qlash e ACER For Education, droni con DJI e Robomaster, ma ancheapp design, effetti speciali, IoT, virtual reality. Grandi novità di quest’anno: grafica digitale, Robotica con Lego Spike Essential, le Master Week, per i più grandi, su Character Design e su Self Driving insieme alla startup Robolink, direttamente da San Diego. Infine, il multi-camp “Start a Wonderful Adventure”, dove ogni giorno i bambini sperimentano una tecnologia diversa, raddoppia: Explorer Edition in collaborazione con National Geographic Society e Video Game Edition insieme per la prima volta a Nintendo Switch.

Un’estate per divertirsi tra fisico e digitale: i nuovi summer camp URBAN puntano a far vivere esperienze sfidanti e creative dedicate allo sport, all’attività all’aria aperta e alla tecnologia tra lezioni di Parkour, Hip Hop e Graffiti e la possibilità di imparare ad esprimersi al meglio con tutti gli strumenti a disposizione come il videomaking, la fotografia, la post-produzione e il graphic design.

Padel, BMX&Skate, Danza Moderna, Basket e due multisport Classic – con atletica, basket, calcio, rugby, beach volley, pallavolo – e Adventure – con BMX, equitazione, arrampicata, beach volley, tennis e padel, affiancati dai migliori allenatori del settore – come la campionessa mondiale di volley Francesca Piccinini e la squadra di calcio VENEZIA FCG – danno vita alla più completa offerta di Sport Summer Camp mai vista in H-FARM.

Infine, i corsi di inglese in collaborazione con H-FARM International School, progettati appositamente per gli studenti che sono interessati a conoscere meglio la scuola internazionale e il sistema IB.

Da giugno a settembre, e per la prima volta anche per tutto il mese di agosto, i Summer Camp di H-FARM possono essere vissuti con formula giornaliera oppure overnight, dormendo nel Campus di H-FARM.