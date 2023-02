Guerra in Ucraina, le testimonianze dalla Moldavia

MACSIM E MARIA – 7 febbraio 2023. Macsim Celpan (sul divano), cinque anni, fotografato con la madre Maria Celpan, 25 anni. Macsim vive con la madre e la sorella Anisea in una casa molto piccola in un villaggio di Volintiri, nel distretto di Stefan Voda, in Moldavia. Macsim è affetto da paralisi cerebrale infantile dalla nascita. Maria aveva vent’anni quando ha dato alla luce Macsim. Il padre, con cui viveva da quando aveva 17 anni, li ha abbandonati, vive all’estero e non sostiene in alcun modo la famiglia. Maria deve aiutare il figlio a muoversi, ad andare in bagno o a mangiare. Non può lavorare. Rimane a casa ogni giorno con il figlio. La madre prepara il cibo con un frullatore, altrimenti Macsim non può deglutire. Maria spiega che Macsim usa molti pannolini ogni giorno. Inoltre, ha bisogno di specifici tipi di farmaci che si possono trovare solo fuori dalla Moldavia.

Maria si reca due volte all’anno nella città di Stefan Voda per ordinare le medicine, il che significa un costo totale di 200 euro all’anno, una cifra molto difficile da sostenere per una famiglia così vulnerabile.

Maria riceveva 140 euro al mese dallo Stato moldavo da quando a suo figlio è stata ufficialmente diagnosticata una disabilità. Due mesi fa, la famiglia ha iniziato a ricevere 240 euro dallo Stato. Maria spiega che la maggior parte di questi soldi viene spesa per le necessità di Macsim: pannolini, cibo e articoli per l’igiene. La sua famiglia è uno dei beneficiari di un progetto congiunto tra Azione contro la Fame e il Comune di Stefan Voda per sostenere le famiglie moldave vulnerabili. Il progetto fornisce loro cibo e kit igienici, oltre a supporto psicosociale ed esercizi stimolanti. Maria cerca di risparmiare 25 euro al mese nel caso in cui Macsim si aggravi o abbia una crisi improvvisa.

La situazione della famiglia si è complicata dall’inizio del conflitto in Ucraina. La situazione socio-economica della Moldavia era già pessima prima della guerra, ma è peggiorata. Il Paese dipendeva fortemente dalle importazioni dall’Ucraina e dalla Russia per il suo fabbisogno alimentare ed energetico. È uno dei Paesi più poveri d’Europa, con un reddito finale annuo di 4.200 euro nel 2020, ha una popolazione di 2,59 milioni di persone e il 13,3% vive sotto i 5 euro al giorno, mentre il tasso di occupazione è del 38,8%. Maria usa la legna per riscaldare la casa. Poiché il prezzo del gas è aumentato, è difficile per la famiglia acquistarlo (ogni mese deve pagare 35 euro per il gas). Non hanno un bagno adeguato. La famiglia defeca all’aperto e Macsim deve essere pulito con una bacinella. In un Paese che raggiunge i meno 20 gradi, la situazione è complicata e Macsim e Anisea si ammalano più spesso.

ELENA – 3 febbraio 2023. Elena Novikova, rifugiata ucraina di Cherkasy, in Ucraina centrale, ha 75 anni e posa per una foto a Chisinau, capitale della Moldavia, nel centro comunitario dove vive con altri rifugiati ucraini, per

lo più donne con i loro bambini e comunità vulnerabili.

Dorme in una stanza piena di letti con altre persone. Si mette in posa nell’unica cucina del centro, con in mano delle rose. Ci ha chiesto di portarle tre rose rosso scuro, che ha poi consegnato a Marina, una rifugiata ucraina di Odessa che gestisce il centro comunitario.

Il 22 febbraio 2022, mentre Elena si trovava in Moldavia per un viaggio di lavoro, è iniziato il conflitto in Ucraina. Non è potuta tornare e ha dovuto rimanere, dove vive tuttora, quasi un anno dopo il suo arrivo. Ha perso la sua attività a causa della guerra. In precedenza, aveva perso il marito a causa del Covid. Aveva anche una figlia: cinque anni prima della guerra, l’aveva salvata dal cancro grazie a una campagna di crowdfunding da lei lanciata. Grazie alla sua perseveranza, ha ricevuto denaro sufficiente per le cure.

“Mi sto abituando a non vedere“. Nell’aprile del 2022, due missili hanno colpito un edificio vicino all’appartamento in cui viveva la figlia in Ucraina. Da allora, Elena non ha più avuto sue notizie. Crede che la figlia sia morta. A causa del trauma, Elena è rimasta quasi cieca. È gravemente ipovedente e riesce a malapena a vedere qualcosa. Lo stesso mese in cui ha perso la figlia, nel centro sociale dove vive Elena è nato un bambino. Un bambino di madre ucraina. Elena si reca ogni settimana al Dignity Centre, un progetto gestito da Refugee Support Europe e sostenuto da Azione contro la Fame e Moldova for Peace, per procurarsi gratuitamente il cibo e portarlo alla madre e al bambino, che ora ha 10 mesi. Porta anche dolci per i bambini che vivono nel centro comunitario.

Elena era sempre sorridente e ha riso più volte quando l’abbiamo aiutata a mangiare, perché non può vedere. Nonostante le circostanze, conclude: “Spero che presto tutti i cieli del mondo avranno la pace”.

RUSLANA E VOVA – Ruslana Stepanova, rifugiata ucraina di Odessa, nella foto a Chisinau, in Moldavia, il 31

gennaio 2023, con il figlio Vova Stepanov, all’interno del Dignity Centre gestito da Refugee Support Europe e

gestito da Azione contro la Fame e Moldova for Peace.

Sono arrivati in Moldavia il 2 marzo 2022, dopo l’inizio della guerra. Ruslana è arrivata con la sorella, che ora

è tornata a Odessa, ma sta ripensando se attraversare il confine per fuggire di nuovo dal Paese. Quando

Ruslana è partita, mentre cercava di attraversare il confine, ha dovuto aspettare con suo figlio, Vova

Stepanov, in una lunga coda di oltre 1.500 persone.

Vuole che la guerra finisca e chiede al mondo la pace. È scoppiata a piangere mentre diceva di essere molto preoccupata per tutte le persone che rimangono in Ucraina, per le persone che stanno morendo, e ricordava il figlio di 22 anni che è dovuto rimanere nel Paese a causa della legge marziale. Ha appena ricevuto un invito ad arruolarsi nell’esercito ucraino.

BRANDT – 31 gennaio 2023. Brandt Wong, 31 anni, di Seattle, USA, nella foto a Chisinau, Moldavia, all’interno del Dignity Center di Azione contro la Fame e Moldavia For Peace.

È uno dei volontari che ogni giorno aiutano centinaia di rifugiati ucraini a scegliere e ricevere cibo gratis, dopo essersi registrati formalmente attraverso un sito web. Ha lasciato la sua casa negli Stati Uniti a Natale e ha volato per 22 ore per arrivare in Moldavia. Dopo la sua prima esperienza come volontario al confine tra gli

Stati Uniti e il Messico, ha sentito il bisogno di continuare a sostenere la comunità moldava e ha lasciato il

suo lavoro per trasferirsi in Moldavia a sostenere i rifugiati ucraini.

Ha lavorato come volontario presso il Dignity Center per quasi due mesi, un centro che serve 4.400 persone

ogni mese. Finanziato dal DEC, è un progetto congiunto di Azione contro la Fame e del partner locale Moldova for Peace, sostenuto dal lavoro dei volontari di Refugee Support Europe, con sede nel Regno Unito.