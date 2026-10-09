Gruppo Euromobil Main Sponsor di ArtVerona 2026: un omaggio a Carmelo Zotti

Dal 9 all’11 ottobre 2026, negli spazi di Veronafiere, Gruppo Euromobil partecipa alla 21ª edizione di ArtVerona in qualità di Main Sponsor. Una presenza che conferma un legame con l’arte che da oltre quarant’anni è parte integrante della cultura del Gruppo e che quest’anno si arricchisce di un significato speciale: l’omaggio al pittore Carmelo Zotti.

Fin dal 1982 Gruppo Euromobil costruisce la propria identità di marca su un principio distintivo, che considera design, arte e sport come fattori sinergici. Alla base di questo approccio c’è la passione personale dei fratelli Gaspare, Antonio, Fiorenzo e Giancarlo Lucchetta, che nel tempo hanno instaurato un rapporto diretto con il mondo dell’arte: un percorso iniziato con gli artisti del territorio e via via aperto alla scena internazionale, senza mai perdere il suo carattere autentico.









Oltre 600 iniziative culturali

In più di quattro decenni il Gruppo ha sostenuto e promosso oltre 600 iniziative, contribuendo tra l’altro alla realizzazione di importanti mostre dedicate ai grandi maestri: da Leonardo al Louvre ai protagonisti dell’Impressionismo come Monet, Renoir e Cézanne, fino a Van Gogh e Gauguin. Parallelamente, Euromobil ha esplorato alcuni movimenti fondamentali del Novecento, dallo Spazialismo al Cinetismo all’arte Analitica, mantenendo sempre uno sguardo attento alla ricerca contemporanea.

Per il Gruppo l’attività culturale è un’estensione naturale dell’identità aziendale: il design non è solo funzione o estetica, ma esperienza, racconto e connessione tra discipline. «All’arte guardiamo per crescere e migliorarci nel nostro operare quotidiano», affermano i fratelli Lucchetta, convinti che «il design e l’arte siano uniti nella medesima esigenza di arricchire l’anima e la vita dell’uomo».

L’omaggio a Carmelo Zotti

In questo percorso occupa una posizione privilegiata la figura di Carmelo Zotti, che i titolari del Gruppo ricordano non solo come grande pittore, ma come una personalità straordinaria, la cui frequentazione è stata anche un’occasione di crescita umana. Da oltre quarant’anni Euromobil ne promuove l’opera con numerose iniziative editoriali e culturali, nella convinzione di trovarsi di fronte a uno dei maggiori artisti italiani ed europei.

Zotti è stato a lungo titolare della Cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, seguito da numerosi allievi provenienti dall’Italia, dalla Mitteleuropa, dai Paesi balcanici e dalla Germania. Tappe decisive della sua formazione furono il Primo Premio al Concorso Internazionale dell’Unesco nel 1962 e il Premio Longo come miglior giovane partecipante alla XXXII Biennale di Venezia nel 1964.

A quasi vent’anni dalla sua scomparsa, la Direzione di ArtVerona ha deciso di intitolare a Carmelo Zotti l’edizione 2026 del Premio Gruppo Euromobil Under 35: un riconoscimento che il Gruppo accoglie con particolare gratitudine.

Il prossimo appuntamento: la mostra in Uruguay

La partecipazione ad ArtVerona apre un nuovo ciclo di iniziative dedicate al maestro. La più importante sarà la grande mostra al MACA – Fondazione Atchugarry, in Uruguay, con cui le opere di Zotti varcheranno l’oceano.

L’esposizione sarà inaugurata il 16 maggio 2027, nel ventesimo anniversario della scomparsa dell’artista, e si concluderà il 14 novembre 2027, giorno della ricorrenza della sua nascita.

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