Gris. La minoranza attacca, ma il sindaco risponde

In merito alla situazione dei contagi da Coronavirus all’interno della Casa di Riposo del Gris, la minoranza, i consiglieri Arena e Ceschin, ha attaccato il sindaco Bortolato, dichiarando: “Un sindaco non deve né allarmare, né nascondere. Deve raccontare la verità ai cittadini specialmente ai parenti degli ospiti preoccupati per la salute dei loro cari, questo non è avvenuto ed è gravissimo.”

Queste dichiarazioni sono conseguenti a un Post Facebook del sindaco nel quale dichiarava circa la situazione al Gris: “Sono costantemente in contatto con il Direttore Di Giorgi che mi comunica che, pur nella situazione di emergenza, la situazione è sotto controllo”.

Nella minoranza non tutti sono d’accordo con le critiche mosse al sindaco. Nello specifico, il consigliere Giacomo Nilandi ha criticato questo modo di procedere dei colleghi di minoranza.

La risposta del sindaco Davide Bortolato non si è fatta attendere. È stata fatta tramite un Post sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Le dichiarazioni di Arena e Ceschin sono vergognose, mi aspetto che chiedano scusa a tutte le persone che hanno perso un padre una madre o un amico a causa del Coronavirus.

Ho personalmente scritto il comunicato stampa poi diffuso alle testate giornalistiche per informare i cittadini sulla situazione del Gris, solo successivamente ho registrato un video per aggiornare i moglianesi, mi chiedono di dire la verità e quindi cito testualmente le mie parole nel video, “sono costantemente in contatto con il Direttore Di Giorgi che mi comunica che pur nella situazione di emergenza, la situazione è sotto controllo”.

Nessuno ha omesso il fatto che ci siano stati casi o purtroppo decessi, ma accusarmi di non dire la verità ai cittadini è assurdo

Se vogliono fare qualcosa per la città si rendano disponibili come volontari per la spesa a domicilio, per la distribuzione delle mascherine o per aiutare i propri concittadini.

