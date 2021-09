Green Pass in Italia e nei paesi della Comunità Europea

Il governo si sta preparando ad allargare il green passa a tutti i lavoratori del pubblico e del privato prevedendo sanzioni per coloro che non rispetteranno queste disposizioni. L’Italia è l’unica nazione in Europa a giungere a decisioni così drastiche nonostante ormai la percentuale dei vaccinati con ciclo completo sia del 74,92%, dato rilevato dal Ministero della Salute, report del 16/09/2021.

Vediamo come si comportano le altre nazioni europee in merito al green pass ed alla sua obbligatorietà.

Nel Regno Unito, il governo ha detto no al green pass e quindi non verrà introdotto, fa eccezione la Scozia dove il green passa è obbligatoria per la vita notturna e partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli, entrerà in vigore dal 1 ottobre.

In Danimarca è stato abolito e non è più necessario mostrare il green pass. In Svezia è stata annunciata l’abolizione di tutte le misure contro il Covid 19.

In Svizzera il green pass è obbligatorio nei luoghi chiusi, strutture sportive, cinema, teatri mentre scuole ed università decidono autonomamente.

La Francia ha imposto il green pass quasi ovunque. E’ obbligatorio per il personale sanitario, i dipendenti degli ospedali pazienti e visitatori e per dipendenti di bar e ristoranti, l’obbligo però non è esteso alle aziende private.

In Germania è escluso l’obbligo vaccinale. Il green pass è obbligatorio per entrare negli ospedali, palestre, piscine ristoranti al chiuso, parrucchieri e per avere una stanza in albergo. Sono accettati i test antigenici rapidi eseguiti in casa.

Per l’Austria valgono le stesse regole adottate dalla Germania.

Lituania, Estonia e Lettonia hanno stabilito che il green passa è necessario solo per accedere nei ristoranti, cinema teatri e palestre.

Il Portogallo chiede il green pass solo negli alberghi, ristoranti, casinò, palestre ed eventi sportivi e culturali con 1000 partecipanti all’aperto e 500 al chiuso.

In Belgio per ora non esiste l’obbligo del green pass.

La Grecia ha invece adottato regole più rigide con obbligo della vaccinazione in teatri, treni a lunga percorrenza, nelle aziende pubbliche e private. Obbligo del test nelle scuole, negli uffici, ristoranti e spettacoli.

La Spagna ha eliminato il green pass. Ogni singola regione tuttavia può chiedere se crede il green passa per bar, ristorati, locali notturni.

I dati confermano che l’Italia è tra i paesi europei con il maggior numero di vaccinati e si ritiene che entro i primi giorni del prossimo mese di ottobre la percentuale dei vaccinati con ciclo completo sarà dell’80%, come in Danimarca e Svezia che hanno quindi tolto il green pass. Perché allora infierire sugli italiani con obblighi restrizioni multe sospensioni dal lavoro quando ormai siamo prossimi alla percentuale che assicura l’immunità di gregge? Perché si vogliono aggirare disposizioni della Comunità Europea ed articoli della nostra Costituzione con un green pass obbligatorio che equivale ad una vaccinazione obbligatoria?

Fonte: tg24.sky del 14/09/2021