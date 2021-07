Green pass. Come si ottiene la certificazione verde?

Tutti i modi, digitali e non, per ottenere il green pass

La certificazione verde “Covid-19-Eu digital Covid certificate”, di cui tanto si sta discutendo, è una certificazione digitale stampabile, costituita da un QR Code e da un sigillo elettronico qualificato.

A cosa serve lo sappiamo, ovvero ad attestare che il cittadino si è sottoposto alla somministrazione del vaccino anti Covid, oppure che è risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, o ancora che è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi.

Come si ottiene il green pass

Ottenere la certificazione verde Covid-19 è semplice: sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale. Innanzitutto, sappi che puoi già scaricare la certificazione verde se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da Covid-19.

Nel nostro Paese la certificazione è rilasciata dal ministero della Salute, in formato digitale e stampabile gratuitamente. Ma vediamo come la si ottiene,

Tramite sito dedicato del Governo

– Se possiedi la tessera sanitaria, inserisci nel sito istituzionale dedicato le ultime 8 cifre del suo numero identificativo, la sua data di scadenza e il codice ricevuto via email o sms dopo il vaccino (Authcode*), oppure il codice del tampone molecolare (Cun), del tampone antigenico rapido (Nrfe), o del certificato di guarigione (Nucg).

– Con identità digitale: dopo esserti autenticato con le tue credenziali SPID o CIE, puoi acquisire la certificazione verde Covid-19 tramite il sito dedicato del Governo (www.dgc.gov.it).

– Se invece non possiedi la tessera sanitaria, in quanto non sei iscritto al Sistema sanitario nazionale, inserisci il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione, la data di scadenza della stessa e il codice ricevuto via email o sms dopo il vaccino (Authcode), oppure il codice del tampone molecolare (Cun), del tampone antigenico rapido (Nrfe), o del certificato di guarigione (Nucg).

Tramite app Immuni

Puoi acquisire la certificazione verde Covid-19 utilizzando l’app Immuni andando sull’apposita sezione “EU digital covid certificate” visibile nella schermata iniziale dell’app. Per ottenere il green pass devi inserire le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa e il codice ricevuto via email o sms dopo il vaccino (Authcode), oppure il codice del tampone molecolare (Cun), del tampone antigenico rapido (Nrfe), o del certificato di guarigione (Nucg). La certificazione verde viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Tramite app IO

Si può acquisire la certificazione verde Covid-19 utilizzando l’App IO, ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la piattaforma rilascerà un certificato intestato a te. Anche in questo caso il green pass viene mostrato a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile, in modo che possa essere visualizzato anche in modalità offline.

Per chi non possiede strumenti digitali

Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al sistema tessera sanitaria, potranno recuperare la tua certificazione verde Covid-19. Serviranno il tuo codice fiscale e i dati della tessera sanitaria che dovrai mostrare loro. Il green pass ti sarà quindi consegnato in formato cartaceo o digitale.

Se si smarrisce il codice ricevuto via email o sms

*Dal 12 luglio 2021 è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 per recuperare il codice Authcode, se per esempio è stato smarrito oppure non è mai stato ricevuto.

Per assistenza tecnica, per esempio sull’uso della piattaforma nazionale o delle app, è possibile chiamate il call center 800 91 24 91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, o scrivere a [email protected].