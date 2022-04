Green Generation: da dove iniziare per essere più sostenibili

Gli ultimi anni hanno visto una crescente partecipazione ai movimenti per la salute del pianeta. Una partecipazione che ha coinvolto non solo gli stati e le aziende, ma anche e soprattutto i cittadini, per una questione di rispetto nei confronti della natura. Sono state soprattutto le nuove generazioni a prendere il comando e a farsi portavoce dei problemi ambientali, come accaduto ad esempio con Greta Thunberg, considerata come la capostipite della cosiddetta green generation. Vediamo di capire da dove iniziare per contribuire a questo movimento.



Cos’è la green generation e qual è la sua missione

La green generation non ha un’età precisa, ma raccoglie al suo interno tutti i giovani che hanno preso a cuore la mission per la salvaguardia del pianeta. Spesso si tratta di millennials, con alcune eccezioni come la giovanissima Greta Thunberg, citata in precedenza. Lo scopo della generazione verde è abbastanza semplice da comprendere: agire per sollevare il problema dell’inquinamento e di tutte le altre problematiche legate al fattore natura, portando all’attenzione di tutti la necessità di modificare il proprio comportamento per tutelare il mondo che ci ospita, così da renderlo vivibile anche per le generazioni a venire.

Naturalmente la green generation, che si è fatta sentire a gran voce negli ultimi anni, ha preso di petto alcuni temi molto delicati e complessi. Si fa ad esempio riferimento alle emissioni di CO2, alla mobilità green con l’elettrico grande protagonista, all’attenzione ai rifiuti e al loro corretto smaltimento, ai tagli degli sprechi energetici e molto altro ancora. Nel prossimo paragrafo, invece, vedremo insieme quali abitudini e azioni adottare per partecipare a questa rivoluzione virtuosa.



Come vivere in maniera più green e rispettare il pianeta

Alcune delle azioni più importanti le abbiamo anticipate poco sopra. C’è ad esempio la necessità di iniziare ad avere maggiore rispetto nei confronti dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, evitando così di sprecarla e cercando di ottimizzare i consumi. Oltretutto si può pensare di intervenire anche a monte, per quanto riguarda le utenze. Infatti, anche la fornitura energetica stessa può essere green, preferendo ad esempio le offerte di luce e gas proposte da fornitori eco-friendly che garantiscono la provenienza del loro servizio da fonti rinnovabili.

In secondo luogo, è bene informarsi sul corretto smaltimento dei rifiuti e riciclare tutto ciò che può essere riciclato, evitando così di produrre spazzatura inutilmente. Anche la mobilità green è molto importante: si possono prendere i mezzi pubblici invece dell’auto, oppure optare per i mezzi elettrici, dalle automobili fino alle bici e ai monopattini. La bici classica è il mezzo perfetto, dato che produce zero emissioni inquinanti. Infine, si suggerisce di fare attenzione al cibo che si compra e si consuma, preferendo gli alimenti a chilometro zero e biologici.