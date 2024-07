Grazie Shannen Doherty

A causa di un tumore con cui combatteva da anni è mancata Shannen Doherty, l’indimenticabile Bad girl degli anni ’90 da Beverly Hills 90210 a Streghe

È difficile spiegare chi sia stata Shannen Doherty a chi sia nato dopo gli anni ’90. Un esempio di ragazza terribile, no. Di testa calda, sì. Della diversa della compagnia indubbiamente, mai quanto Andrea, la lesbica nerd e saccente.

Ha saputo non interpretare, ma ESSERE, la pecora nera per eccellenza. Prima in Beverly Hills 90210 e poi in Streghe. In entrambe però era la ribelle per cui tutti facevano il tifo. O la si amava alla follia o la si odiava, non c’erano vie di mezzo. In questi giorni, incredibilmente, girava sui social un meme che ricordava proprio il tradimento di Dylan a Brenda e boom. Nemmeno a chiamargliela.

C’è decisamente un prima e un dopo a Beverly Hills 90210.

È stato il primo telefilm adolescenziale (o Teen Drama come si usa dire ora) di un certo spessore. Non era Happy Days, non erano le sit com solite come I Jefferson, La Tata ecc. E non era nemmeno una soap opera.

Ha fatto scuola a tutto quello quello che è uscito dopo, da Dawson’s Creek a Glee, Grey’s Anatomy e tutte le serie successive.

Per noi millenials è stato il passaggio dai cartoni animati giapponesi, alla casa nella prateria (di cui faceva parte), alla vita vera. Oddio, vera no, ma di certo quella che sognavamo!

Questa famiglia del Minnesota con questi due gemelli fighissimi che sembrano usciti da una pubblicità del Mulino Bianco.

Genitori perfetti, figlio perfetto, bellissimo (ma un po’ rintronato possiamo dirlo?) e la figlia con un carattere difficile che è dir poco.

Si innamora del “teppista” della scuola, che sta, ovviamente, con la sua migliore amica che è anche la più figa del gruppo.

Non sto qui a raccontarvi tutta la storia d’amore, di sofferenza e di crescita. Guardatevi la serie, se non l’avete vista.

Il personaggio di Brenda Walsh ha insegnato a una generazione che quello che sembra brutto, sbagliato e cattivo non sempre lo è. Ma anche quanto un rapporto possa essere tossico. Se non gestito bene.

Quello che ci ha, invece insegnato Shannen Doherty è che la fine arriva per tutti. E lei lo sapeva benissimo, visto che combatteva con un tumore dal 2017.

Poi tornato ancora più cattivo.

Ma lei, da stupenda pecora nera, lo ha combattuto fino alla fine ed è diventata una bandiera per tantissimi.

Fino all’ultimo è stata un esempio di forza, diversità e soprattutto esempio per tantissime persone.

E ora, nella tristezza del miei sogni di ragazza, sorrido pensando che sarà per sempre insieme al compianto Luke Perry, il suo amatissimo Dylan, anche lui dipartito troppo presto.

Grazie per l’esempio che sei stata, come attrice ma soprattutto come persona.

Grazie di tutto Shannen Doherty