“Grazie nonna Sandra” l’ultimo saluto alla dottoressa dei colori     

L’affettuoso addio ad Alessandrina Tamburini è stato celebrato questa mattina nel Duomo di Santa Maria Assunta dove parenti e dipendenti della San Marco Group, autorità, amici e cittadini moglianesi che hanno conosciuto la grandezza di questa donna, le hanno rivolto l’ultimo saluto.

Spentasi all’età di 102 anni nella sua casa di Mogliano, certamente Alessandrina Tamburini sarà ricordata per la sua laurea in Scienze Economiche e Commerciali conseguita a Ca’ Foscari quando le donne che frequentavano l’università erano rarissime; sarà ricordata per aver saputo trasformare la piccola attività del padre in una società leader nel settore dei colori e vernici per l’edilizia, la San Marco Group; sarà inoltre ricordata per la sua longevità in buona salute, per la sua bella famiglia e per i nipoti, primo fra tutti Pietro Geremia, amministratore della Società, ma soprattutto, Alessandrina Tamburini va ricordata per le opere che ha contribuito economicamente a realizzare.

Il nipote Pietro Geremia, a nome di tutti i nipoti, ha parlato di nonna Sandra in un commovente ricordo di bambino, quando la nonna li faceva giocare sulle sue spalle e poi, più grandi, regalava loro i biglietti per il teatro, per le mostre, per i concerti, insegnando che la cultura rende liberi. Ma Pietro Geremia, oggi Presidente e AD di San Marco Group, ha raccontato anche della straordinaria lungimiranza imprenditoriale di Alessandrina Tamburini e della capacità di valorizzare ogni collaboratore. “Ci ha insegnato il coraggio e la distinzione, e a uscire in giardino per stupirci della nuova primavera”.

Grande commozione hanno suscitato le parole del figlio Federico Geremia e tutti hanno compreso quanto Alessandrina Tamburini sia stata amata in vita e quanto lo sarà per sempre.

Alla s. messa, concelebrata dal parroco don Samuele e da don Dino, direttore del Collegio Astori, insieme ad altri sacerdoti, hanno partecipato il sindaco di Mogliano Davide Bortolato e il vice sindaco di Marcon, citta sede della S. Marco Group, Carolina Misserotti.

Il Direttore dell’Astori ha ricordato la figura di Alessandrina Tamburini come una donna di fede e di devozione a Don Bosco, con il quale condivideva l’interesse e l’amore per le giovani generazioni.

Fino all’ultimo, Alessandrina Tamburini si è spesa per la realizzazione di opere a vantaggio dei giovani come l’ultima, solo in ordine di tempo ma non certo d’importanza: la riqualificazione della palestra del Collegio Astori di Mogliano.

La dottoressa Tamburini ha voluto fortemente sostenere i costi di ampliamento per rendere la palestra del Collegio Salesiano Astori, completata appena a novembre scorso, un nuovo punto di riferimento per la comunità di Mogliano, dove poter sviluppare iniziative aggregative di inclusività sociale e benessere fisico.

a sinistra Don Dino e a destra il nipote Pietro Geremia

La targa di ringraziamento, apposta all’ingresso della palestra, è stata per lei motivo di soddisfazione per aver creduto e visto realizzare un progetto quando aveva già compiuto i 100 anni di vita.

Grazie dottoressa Alessandrina Tamburini, per il tuo esempio di donna.