Grazie Marta, Regina indiscussa del calcio femminile

Con l’eliminazione del Brasile Marta, probabilmente la più grande calciatrice di tutti i tempi, dice addio al suo sesto e ultimo Mondiale.

MELBOURNE – Prima o poi doveva accadere, l’età avanza per tutti, anche per chi ha sempre fatto la differenza dentro e fuori dal campo. Anche se diventi la calciatrice più forte e famosa del mondo, tanto da esser riconosciuta da tutti semplicemente per il nome di battesimo.

Marta Vieira da Silva non sapeva ancora sarebbe stata la sua ultima partita a un mondiale, il sesto, uno dei suoi tanti record. Era una ragazzina la prima volta, nel 2003, come ha detto lei stessa nell’ultima intervista pre partita: nessuno sapeva chi fosse. Ed è così che si commuove mentre racconta di come il mondo sia cambiato anche grazie a lei in questi vent’anni.

“Sai cos’è fantastico? Che quando ho iniziato a giocare non avevo un idolo femminile. Non veniva trasmesso il calcio femminile, come avrei dovuto vedere le partite? Come potevo immaginare di poter arrivare in Nazionale, diventare quello che sono, un punto di riferimento? Oggi usciamo per strada e la gente ci ferma per parlare e ci dice: ‘Mia figlia ti adora, vuole essere come te‘. E non solo con Marta, ci sono anche altri giocatori. Oggi abbiamo i nostri riferimenti”.

“Questo non sarebbe successo se ci fossimo fermate ai primi ostacoli. Quindi, è una lotta che continua che non è iniziata solo con me, è iniziata con molte persone molto tempo fa, ecco perché siamo molto orgogliosi. E la gente ci chiede che la nostra generazione continui a farlo, ispirando sempre più giovani. L’età non conta“.

“È logico che io sia molto felice di vedere tutto questo perché 20 anni fa, nel 2003, nessuno conosceva Marta. È stata la mia prima Coppa, 20 anni dopo è cambiato tutto e sono un riferimento per tante donne in tutto il mondo. Non solo calcio. Anche il giornalismo, che la gente vede molte giornaliste donne che prima non vedevamo. Abbiamo aperto le porte all’uguaglianza”.

Parole di una potenza pazzesca, che rendono l’idea di cosa abbia realmente fatto in tutti questi anni. È stata un esempio, un idolo, un riferimento per tutto il movimento calcistico femminile e non solo.

Un palmarès che farebbe invidia a qualunque sportivo: due argenti olimpici (Atene 2004 e Pechino 2008), vice campione del mondo a Cina 2007, quattro Campionati Sudamericani e due giochi panamericani con la Nazionale. Singolarmente è stata insignita di Cinque FIFA Women’s World Player of the Year consecutivi dal 2006 al 2010, Pallone d’oro nel 2010, un Best FiFa Women’s Player nel 2018. Svariate volte capocannoniere in tutte le competizioni giocate. Senza contare scudetti e coppe con i vari club in Svezia, Brasile e Usa tra cui una UEFA Women’s Cup e una Coppa Libertadores.

È l’atleta con il maggior numero di gol segnati in un campionato mondiale sia a livello femminile che maschile, con 17 reti di cui l’ultima contro l‘Italia nello scorso Mondiale, superando il record precedente di Miroslav Klose. Unica giocatrice ad aver segnato almeno un gol in cinque edizioni consecutive delle Olimpiadi tanto da essere omaggiata pubblicamente proprio da Pelè, a cui ha tolto il record di 95 gol segnati con la Nazionale:

Quanti sogni pensi di aver ispirato? Il tuo è molto di più di un primato personale. È il simbolo della speranza di un mondo migliore, in cui le donne conquistino molto più spazio. Questo momento ispira milioni di atlete, di tante diverse discipline e di ogni parte del mondo, che lottano affinché vengano riconosciuti i loro diritti. Complimenti, tu sei più di una calciatrice, perché con i tuoi piedi aiuti a costruire un mondo migliore”.

Ed è esattamente quello che ha fatto Marta in tutti questi anni, in tutte queste edizioni Mondiali. Ha dimostrato come nulla sia impossibile. Un’ispirazione per tutte quelle bambine che amano calciare un pallone o semplicemente essere sé stesse e fare quello che amano, per un mondo migliore e più paritario.

