Grazie Alessandrina Tamburini, un esempio per l’imprenditoria femminile

Il Presidente Luca Zaia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della fondatrice e presidente della San Marco Group, azienda leader nel mondo dei colori per l’edilizia, con sede a Marcon (VE).

“A 102 anni se n’è andata una donna che va considerata un’antesignana dell’impresa al femminile, una delle prime laureate in economia a Cà Foscari, lavoratrice nella ditta del padre, poi fondatrice del Colorificio San Marco e infine amministratore unico dal 1962. La sua scomparsa addolora profondamente ma il suo insegnamento rimane forte e attuale come non mai”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto ricorda oggi la figura di Alessandrina Taburini, spentasi la scorsa notte nella sua casa di Mogliano Veneto, una delle prime donne imprenditrici nel Veneto.

“Oggi l’imprenditoria femminile da noi è diffusa e altamente qualificata – aggiunge il Presidente – ma la signora Tamburini, 70-80 anni fa, compì un vero miracolo, ebbe un’intuizione geniale, e soprattutto il coraggio di portarla avanti in prima persona, fino a creare un’azienda leader com’è oggi la San marco Group. Alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene – conclude – rivolgo le mie più sentite condoglianze”.

I funerali di Alessandrina Tamburini si svolgeranno venerdì 14 aprile alle ore 10 nel duomo arcipretale di Santa Maria Assunta, in via Don Bosco a Mogliano Veneto.