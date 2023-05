Grazie a Ernesta torna a splendere la Cappella Mariana al Palazzo della Provvederia

La Cappelletta di devozione Mariana sotto la Provvederia a Mestre tornerà a splendere grazie a Ernesta Bonso, una signora di Mestre che, passando tutti i giorni davanti al sacello, ha deciso che quel luogo doveva tornare a risplendere. E così è stato. I lavori sono iniziati proprio nel mese Mariano e si concluderanno tra qualche settimana con gli ultimi ritocchi.

MESTRE – “La cappelletta risale al 1400 – spiega Paola Tommasi, vicepresidente della Municipalità di Mestre – e probabilmente è l’ex voto di un nobile di Mestre. La signora Ernesta ha voluto ridare luce a questo angolo della città e sarebbe bello che altri seguissero il suo esempio”. Il sacello votivo è protetto da una cancellata all’interno della quale è contenuta un’immagine sacra della Madonna col bambino.

“Questo intervento voluto da una generosa cittadina dimostra come ci sia, da parte di molti, la volontà di prendersi cura della città – spiega l’assessore al Patrimonio Paola Mar – Poi però le buone idee devono avere le gambe e così la vicepresidente di Municipalità ha preso a cuore la volontà della signora Ernesta, e di concerto abbiamo espletato tutte le pratiche amministrative e i lavori hanno potuto iniziare. In questo modo molti cittadini potranno venire qui per un momento di raccoglimento e nello stesso tempo potranno vedere rimesso in ordine un angolo centrale della città”.