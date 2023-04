“Il cicloturismo è un asset strategico della regione del Veneto come dimostra la recente approvazione della Carta dei Servizi al cicloturista. Abbiamo lavorato molto anche al Piano della Mobilità Ciclistica e possiamo dire di essere a buon punto. Possiamo contare su 2000 km di piste ciclabili sul territorio. Di recente è stata approvata anche la Ciclovia del Garda che insiste su 19 Comuni, 8 dei quali in provincia di Verona”.

VERONA – Questa mattina, nel padiglione del Veneto al Vinitaly di Veronafiere, l’Assessore regionale al turismo del Veneto Federico Caner ha introdotto “Gravel in The Land of Venice. Pedalare tra i vigneti”, dieci percorsi del Gravel disponibili anche attraverso l’app Veneto outdoor. Si tratta della top ten scelta dalla Regione tra i 5.500 km (80 percorsi circolari) di percorsi gravel segnate e testate da Massimo Panighel.

Per raccontare la nuova proposta alla presentazione alla stampa hanno partecipato, oltre alla Vice Presidente e Assessore a infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto, la presidentessa della rete “Cycling in the Venice Garden” Giulia Casagrande e l’esperto di ciclismo Massimo Panighel.

“Abbiamo la massima attenzione rispetto a questi nuovi prodotti turistici sul territorio legati al cicloturismo – ha precisato l’Assessore veneto -. E, nello specifico, abbiamo sviluppato anche il tema del Gravel, una nuova disciplina legata alla bicicletta sullo sterrato che sta dando grandi soddisfazioni”.

Nell’occasione è stato sottolineato come il sistema pubblico, Regione e Comuni nello specifico, stanno investendo molto sul territorio ed è necessario che anche i privati facciano la loro parte. La rete di imprese “Cycling in the Venice Garden” è aperta e pronta per partecipare ai bandi di finanziamento della Regione che saranno aperte nelle prossime settimane.

“I privati hanno molte opportunità oggi – precisa ancora l’Assessore -, ad esempio possono approfittare dei finanziamenti del POR FESR per creare nuovi prodotti turistici sul territorio. Ma soprattutto è necessario ragionare in ottica di creazione di rete e costruire servizi, potendo anche disporre di una grande contribuzione pubblica. Questo genere di prodotti e servizi può essere la vera punta di diamante del Veneto dei prossimi anni”.