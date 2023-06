Gratis a Ca’ Spineda guidati dagli studenti

Visite gratuite nei mesi estivi a Ca’ Spineda a Treviso. A far da guida, gli studenti delle scuole superiori trevigiane in alternanza scuola lavoro. Un’occasione unica per i visitatori, un’esperienza formativa interessante per i ragazzi.

TREVISO – Con la fine dell’anno scolastico sono partiti i progetti estivi con le scuole superiori trevigiane, che vedono coinvolti gli studenti che hanno scelto di svolgere un percorso formativo in Fondazione Cassamarca.

Saranno loro ad accompagnare i visitatori all’interno della cinquecentesca dimora che si affaccia su piazza San Leonardo. Un’occasione per conoscere la storia, l’architettura ma anche tanti aneddoti sulle opere d’arte esposte e sul passato di questi luoghi.

È compresa infatti anche la visita alla nuova ala espositiva di Ca’ Spineda, che accoglie la mostra “Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”.

Da ultimo un passaggio nella biblioteca, che contiene oltre 60mila volumi, nelle sale medievali affrescate di Ca’ dei Brittoni.

Nel cuore di Treviso, Ca’ Spineda è un palazzo seicentesco appartenuto alla nobile famiglia Spineda. Nel XVIII secolo fu inserito l’imponente scalone progettato da Giordano Riccati (1747), e fu contestualmente decorato ad affresco da Gaspare Diziani (1748). Il salone del piano nobile fu affrescato da Basilio Lasinio (1790) e a metà ’800 Pietro Paoletti dipinse le Allegorie dei quattro Continenti in una delle stanze principali.

Le visite si tengono la mattia alle ore 10. Sono gratuite e previa prenotazione (0422-513100 oppure mail a [email protected]) fino a esaurimento dei posti disponibili.