Grandissima Greta Collini! È Campionessa italiana U17

Dopo l’argento individuale agli Europei Under 17 di Tallinn e l’argento individuale ai Mondiali Under 17 di Plovdiv, Greta Collini sale sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani Under 17 in corso alla Fiera di Padova.

PADOVA – Continua la straordinaria stagione della fiorettista del DLF Venezia che ha conquistato ieri il primo titolo italiano della sua giovane carriera avendo la meglio in finale su Vittoria Pinna del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo con il punteggio di 15-13 nel “rematch” della finale dei Campionati Europei Under 17.

La gara di Greta Collini era iniziata con un girone da cinque vittorie e una sconfitta che l’aveva posta sul terzo gradino del seeding dell’eliminazione diretta.

Padova, 25-28 Maggio 2023 Campionati Nazionali Cadetti e Giovani In foto: COLLINI Foto di TRIFILETTI Andrea / Bizzi Team Padova, 25-28 Maggio 2023 Campionati Nazionali Cadetti e Giovani In foto: COLLINI Foto di TRIFILETTI Andrea / Bizzi Team

I primi due match del tabellone a 15 stoccate sono stati derby veneti, il primo con Noemi Schiavon della Comini Padova, chiuso sul 15-9, il secondo con la moglianese Vittoria Riva, terminato 15-2. La certezza della medaglia è arrivata con il successo sulla comense Alessandra Tavola (15-11), mentre in semifinale Greta Collini ha superato la romana Greta Saioni per 15-10.



Altre due atlete venete sono giunte ai quarti di finale: Maddalena Pianezzola, compagna di sala di Greta Collini al DLF Venezia, e Martina Lazzeri di Scherma Treviso M° Ettore Geslao.

Oggi a Padova sono in programma le ultime gare della kermesse tricolore, tutte della categoria Under 20.