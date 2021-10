Grandi musicisti in casa nostra: Sandro Corda

L’atmosfera era perfetta l’altra sera al Vapore per ascoltare Sandro Corda. Il musicista veneziano si è esibito nello storico locale di Marghera dove il proprietario Stefano Pesce ha realizzato un palcoscenico per esibizioni musicali di grande livello, accompagnate da mostre fotografiche e condite con piacevoli food and drink. Il pubblico giovane, composto da poche coppie attente, più qualche veterano conoscitore della canzone moderna internazionale, hanno potuto godere della performance di due musicisti come Sandro Corda, voce veneziana, e Marco Criscuolo pianista napoletano che per la prima volta si esibivano in coppia. Sandro, in piena forma, ha potuto esprimere tutte le sue capacità vocali e quelle di showman che racconta le canzoni e i loro autori.

Un evento non scontato per nessuno, dopo i lunghi mesi di stop a causa della pandemia, e un protagonista molto diverso da quello lasciato prima di febbraio 2020, 80 chili fa! E già, perché con un’operazione di bypass gastrico, Sandro ha potuto cambiare la sua obesità in peso forma.

“Non era più vita, non riuscivo più a vestirmi e piangevo sempre” racconta Sandro che dopo aver ascoltato diversi pareri medici e dopo aver tentato di tutto oltre ad essersi sottoposto ad innumerevoli esami clinici, cure mediche e diete, è pronto per la drastica operazione. A luglio del 2019 si è sottoposto all’operazione di inserimento del bypass e poi è iniziata la lenta discesa del suo peso. “A questa operazione si arriva per salvaguardare la propria salute e non per motivi estetici. Adesso sto bene e canto e mi muovo con molta facilità. Sono felice, ho riacquistato le mie forze, posso indossare i miei abiti di una volta, le mie camice. Ho una famiglia meravigliosa, tre nipoti e una moglie che mi ha sempre supportato. Ora basterebbe tornare a lavorare e soprattutto a guadagnare”.

Sandro suonerà sabato 30 ottobre dalle 20 al Galeone di Mira e poi ci saranno tante altre occasioni per apprezzarlo.

Silvia Moscati