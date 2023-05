Grande inaugurazione a Mogliano: con la pista ciclopedonale di via Roma ingresso da Ovest più bello e sicuro

MOGLIANO VENETO – Una grande e attesa inaugurazione, quella di oggi in Via Roma, per la pista ciclo-pedonale nel tratto compreso tra Via Magenta e Via Vittorio Veneto, che l’Amministrazione Comunale ha voluto festeggiare con un brindisi insieme alla cittadinanza.

Con la realizzazione dell’opera è stato messo in sicurezza un tratto di pista ciclo-pedonale lungo 460 metri molto stretto e pericoloso. L’intervento va inoltre a completare il collegamento ciclo-pedonale del Quartiere Ovest in direzione Scorzè, aggiungendo un altro importante tassello alla rete ciclabile cittadina e rendendo l’ingresso Ovest della Città finalmente bello e sicuro.

L’opera, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale ed eseguito dalla ditta “Cantieri Bortolato s.r.l.” di Mogliano Veneto, ha portato alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale illuminato a led e ben separato dalla carreggiata riservata al traffico veicolare. Lavori che hanno indubbiamente portato ad un miglioramento della mobilità, con particolare riguardo all’utenza debole, che ora potrà recarsi più agevolmente in centro città sia per il tempo libero sia per gli spostamenti a breve raggio legati alle normali attività quotidiane come l’accesso ai luoghi di lavoro o ai numerosi servizi pubblici e privati presenti in Via Roma.

L’opera di messa in sicurezza ha interessato anche l’attraversamento pedonale sulla Provinciale 106, con l’installazione di due punti luce dedicati che garantiscono ora un’adeguata illuminazione.

«Nonostante le enormi difficoltà dovute agli strascichi della crisi pandemica e della guerra in Ucraina, che ha comportato un enorme rialzo dei costi per i lavori pubblici che non ancora vede la fine, siamo riusciti ad eseguire questa importante opera per tutta la Città, non solo per il Quartiere Ovest-Ghetto. Una pista ciclo-pedonale che, oltre a mettere in sicurezza un pericolosissimo tratto di strada, migliora visivamente l’accesso da ovest alla nostra Città, ora più ampio e illuminato.» ha dichiarato il Sindaco Davide Bortolato nel corso del suo intervento, ringraziando la Regione del Veneto ed in particolare la Vice Presidente Elisa De Berti per il contributo e la compartecipazione alla spesa su questa importante opera, costata complessivamente di 550mila euro (contributo regionale pari a 247.500 euro).

Presenti questa mattina all’inaugurazione il Sindaco Davide Bortolato e l’Assessore alla Mobilità Giorgio Copparoni oltre ad altri Assessori e Consiglieri Comunali, la Vice Presidente della Regione del Veneto con delega ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti e gli Europarlamentari Rosanna Conte e Gianantonio Da Re.