Grande evento a conclusione della terza edizione del Festival delle Idee. Patrick McGrath a Venezia

Grande evento a conclusione della terza edizione del Festival delle Idee: lo scrittore internazionale Patrick McGrath ha scelto il Festival per i suoi Incroci di civiltà dando vita a Incroci di idee, una collaborazione che chiuderà la terza edizione nel segno di una nuova sinergia.

Venerdì 12 novembre alle ore 18.30 alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, Patrick McGrath, autore di best seller come Follia e Spider, sarà ospite in collegamento video intervistato dal giornalista Riccardo Petito. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival (www.facebook.com/festivalidee). L’ingresso sarà libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.festivalidee.it.

Ideato da Marilisa Capuano per associazione Futuro delle Idee, il Festival dialoga con le istituzioni e le maggiori realtà del territorio: Regione del Veneto, che ha creduto nel progetto inserendolo tra i Grandi Eventi; Comune di Venezia; Polo Museale M9. Ulss3 Serenissima, Circuito Teatrale Regionale Arteven, Fondazione Teatro La Fenice, Teatro Toniolo.

La terza edizione chiude con 6.300 presenze, oltre 1 milione di visualizzazioni, 30 eventi, tutti in presenza, con grandi ospiti: Alice, Stefano Mancuso, Mario Tozzi, Paolo Nespoli, Syusy Blady, Umberto Galimberti, Alessandro Haber, Piergiorgio Odifreddi, Andrew Faber, Arianna Porcelli Safonov. E’ stato inaugurato il 30 settembre da Simone Cristicchi in dialogo con lo scrittore Guido Barlozzetti, per concludersi il 22 e 23 ottobre al Teatro Malibran di Venezia con la cantante Alice nel ricordo di Franco Battiato. Accanto alla sede tradizionale dell’M9 di Mestre, quest’anno gli incontri si sono svolti al Teatro Toniolo (messo a disposizione dal Comune di Venezia), al Teatro Malibran, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, al Padiglione Rama dell’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Ora si pensa all’edizione 2022 che si svolgerà sempre tra settembre e ottobre.

Silvia Moscati