Gospel a sostegno del progetto “Parola di Mamma”

L’evento, organizzato da Soroptimist International Club di Treviso con il Patrocinio del Comune, si terrà giovedì 30 novembre nella Chiesa di Sant’Agnese.

TREVISO – Giovedì 30 novembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di Sant’Agnese, si terrà uno speciale Concerto Gospel organizzato da Soroptimist International club di Treviso in collaborazione e con il Patrocinio dell’assessorato alla Città Solidale e Inclusiva, Famiglia e Disabilità del Comune di Treviso.

Ad esibirsi sarà il “Patrizia Mora Choir” composto da 50 voci, diretto dal maestro Teo Pelloia e accompagnato al pianoforte dal maestro Valentino Favotto.

Il coro Patrizia Mora Choir è stato fondato 12 anni fa in seguito alla prematura scomparsa di una mamma, Patrizia Mora, stroncata a 27 anni da un male incurabile. Da qui la decisione della famiglia della donna di fondare un’associazione culturale in sua memoria per avvicinare i piccoli al mondo del canto.

La Onlus a ricordo di Patrizia continua tutt’oggi a lavorare con la parrocchia di Silea – a cui Patrizia era molto legata – per promuovere le sette note tra i bambini. Proprio Patrizia dirigeva il coro «Arcobaleno di Note». Il ricavato delle offerte responsabili sarà destinato alla realizzazione del progetto comunale sulla depressione post-partum nella fascia 0-1 anno denominato “Parola di mamma”.

“Parola di mamma”, attraverso una serie di incontri, mira ad offrire uno spazio relazionale, non giudicante e non specialistico alle neo mamme affinché le donne si sentano meno sole nell’affrontare situazioni delicate e creare occasioni pubbliche di sensibilizzazione sulla tematica della depressione post partum.