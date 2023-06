“Goldoni 400”. “Il Teatro Viaggiante” incanta il Parco Arcobaleno per due serate

MOGLIANO VENETO – Il 2023 festeggia i 400 anni dall’apertura del prestigioso Teatro Goldoni di Venezia e lo fa con il progetto “Goldoni 400″ realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, che prevede una rassegna itinerante composta da 14 tappe in 14 comuni del Veneto, per un totale di 28 spettacoli.

La rassegna dal titolo “Il Teatro Viaggiante” abbraccerà anche Mogliano Veneto, incantando il Parco Arcobaleno (in Via dello Scoutismo) per due serate di fila, nelle date del 4 e 5 luglio (inizio spettacoli ore 21.15).



Martedì 4 luglio | “BUFFONI ALL’INFERNO”

Compagnia Stivalaccio Teatro

Da che mondo è mondo i Comici sono spaventati quanto attratti dall’Inferno. L’Averno è la destinazione finale per chi è pronto a tutto per strappare una risata. L’inferno e tutti i suoi sulfurei carcerieri sono alla base dalla tradizione popolare e dei racconti dei cantastorie. Esso racchiude al suo interno l’alto e il basso, il tragico e il grottesco. Nella novella dei tre ubriaconi li vediamo nientemeno che alla ricerca de La Morte, vittime degli inganni del diavolo che li mette uno contro l’altro. Sempre a proposito di morte la tradizione orale del nostro paese racconta di alcuni momenti carnevaleschi dove si usava recitare il paradossale testamento del porco e, perché no, di numerosi altri animali da cortile, ascoltati in pubblica piazza prima di diventare portata principale del martedì grasso. Ma di storie, novelle, cantari e stornelli ce ne sono e ce ne sarebbero molti.

A narrare questi episodi sono tre attori o meglio buffoni, comici, reietti, gente disposta a tutto per portare il riso. Lo faranno servendosi dell’arte buffonesca, quella maestria quattrocentesca che partorì poi la grande tradizione dei comici dell’Arte. Strambe figure, novelline, travestimenti grotteschi, cantari bislacchi, maschere demoniache e improvvisazioni oscene saranno alla base de “Buffoni all’Inferno”, un decamerone buffo e tragico.

Acquisto biglietti: https://bit.ly/3qUy1bm (sold-out).



Mercoledì 5 luglio | “NONNOLOGO”

Teatri del Terraglio e Bam Bam Teatro

Lo spettacolo è un Nonnologo, pardon, un monologo di Pantalone, nonno ad honorem di tutti noi, attraverso il racconto di qualche episodio della vita di Goldoni e la memoria collettiva dei tanti nonni dei giorni nostri. Nonnologo è il flusso di coscienza (il logos) dell’età della saggezza, ma anche dell’irragionevolezza, dei ricordi, dei rimpianti e della libertà di poter dire ciò che si pensa senza pudore ed empatia.

Lo spettacolo di commedia dell’arte, dal testo originale, mette in scena “Il Pantalone”, o meglio un rappresentate dei Pantaloni, una sorta di archetipo, cui è affetto il racconto e la memoria, affiancato ad un servitore/mascheraio che è testimone e “artefice” del tempo che passa.

Riserva un posto (gratuito): https://bit.ly/3qPlSUU.