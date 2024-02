Goggia infortunio Shock

Infortunio shock per Sofia Goggia durante l’allenamento di questa mattina. Stagione finita per l’azzurra che era in testa nella classifica di discesa in Coppa del Mondo.

BRESCIA – Si ferma qui la rincorsa alla vetta della sciatrice più titolata della storia italiana per Sofia Goggia. È di questa mattina infatti il comunicato della Federazione Italiana Sport invernali dell’incidente accaduto alla fortissima atleta azzurra sulla pista Casola di Pontedilegno, in provincia di Brescia.

Durante l’allenamento mattutino in preparazione della prossima prova di gigante a Soldeu (Andorra), la Goggia ha inforcato con la gamba destra una porta in una curva destrorsa. L’atleta lombarda è stata subito trasportata presso la Clinica La Madonnina di Milano, dove è stata sottoposta a una TAC e a una risonanza magnetica. Gli esiti sono stati i peggiori per uno sportivo, un vero e proprio infortunio Shock: frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del pomeriggio.

L’operazione sarà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio.

Stagione finita dunque per Sofia Goggia, che conclude l’annata con due vittorie e sei podi

Photo Credits: fisi.org