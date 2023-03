Goal del cuore, Jesolo sfida la nazionale ItalianAttori

Sabato 15 aprile una giornata di divertimento e beneficenza allo stadio Picchi. Alle 16 la partita di calcio tra una rappresentanza della città e i volti noti del cinema nazionale. Il ricavato all’associazione Just Friends Onlus.

JESOLO – Lo stadio Armando Picchi ospiterà una serie di eventi accomunati dal divertimento con un nobile scopo: raccogliere fondi da destinare a un progetto sul territorio jesolano dedicato a bambini e ragazzi. La manifestazione di sabato 15 aprile è organizzata dall’associazione Just Friends Onlus in collaborazione con l’ufficio cultura e biblioteca del Comune di Jesolo e vedrà anche la partecipazione di AVIS.

Il programma della giornata in collaborazione si aprirà alle 10.00 con le partite amatoriali di calcio tra le Vecchie Guardie di Jesolo e Brescia Furie Nere, gruppo di amatori che saranno ospiti della città con le loro famiglie, seguite da altre divertenti sfide che coinvolgeranno i piccoli atleti dell’A.C.D. Jesolo. Alle 15.45 si entrerà nel vivo della manifestazione con i saluti istituzionali che introdurranno alla sfida tra la Jesolo Friends, squadra composta da una delegazione della città, e la Nazionale ItalianAttori che raggruppa i volti più noti del cinema nazionale, registi e doppiatori. La squadra nasce inizialmente con il nome “Rappresentativa Italiana Attori”.

Tra il 2007 e il 2010 sono stati devoluti oltre un milione di euro in beneficenza. Nel 2013 ha ricevuto l’Encomio da Roma Capitale e da You Man Right per l’ammirevole sostegno e contributo alle iniziative educative e culturali a favore dei diritti umani universali ONU e della solidarietà sociale. La squadra gioca solo a fini di solidarietà e di beneficenza ed è composta da volti noti del cinema e della televisione.

Nasce da un’idea di Pier Paolo Pasolini e tra i maggiori esponenti si ricordano Enzo Decaro, Ninetto Davoli e Massimo Troisi.

Al termine dell’incontro, verso le 18.00, la manifestazione proseguirà con la premiazione e l’asta di beneficenza durante la quale saranno battute maglie ufficiali dei grandi talenti del calcio. Durante l’intera giornata sarà allestita un’area di intrattenimento con postazioni food e beverage, gonfiabili per i bambini e musica. L’ingresso è libero ma tutto il ricavato delle donazioni della giornata sarà devoluto dall’associazione Just Friends Onlus per finanziare il progetto il progetto del Laboratorio inclusivo Just Friends, destinato a bambini e ragazzi, anche con disabilità, nel contesto di una rete territoriale di associazioni. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Jesolo e l’unità infanzia, adolescenza, famiglia e consultori dell’Ulss 4 Veneto Orientale.

“Siamo felici di essere al fianco dell’associazione Just Friends Onlus, sempre molto attiva sul territorio con progetti a sostegno di bambini e ragazzi – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore alla cultura, Debora Gonella –. Speriamo che attraverso la manifestazione, perfetta per Jesolo in quanto coniuga sport, sano divertimento e beneficenza, riesca a raccogliere fondi importanti per sostenere la nuova iniziativa del Laboratorio inclusivo che vede una grande collaborazione anche con l’Ulss 4 Veneto Orientale per giovani e giovanissimi”.