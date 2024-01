Go-kart indoor: la più grande pista del mondo!

Sarà inaugurata ufficialmente ai primi di marzo la nuova pista indoor per go kart che sta già riscuotendo grande successo e affluenza di visitatori.

Mestre – Un divertimento per tutte le età, in funzione già da qualche giorno all’interno del centro commerciale Le Porte di Mestre, sta destando molta curiosità tra i giovani ma anche tra quelli che, anagraficamente, non lo sono più.

Situato negli spazi al piano superiore, un tempo occupati dal ipermercato Auchan, si tratta del più grande kartodromo al mondo, situato all’interno di un centro commerciale.

Fino al 2020 lì c’erano gli scaffali dell’ipermercato, oggi si snoda una maxi-pista lunga mezzo chilometro, con rettilinei, curve e ponti, con più di venti vetture regolabili, per grandi e piccoli. All’interno di quei quasi cinquemila metri quadrati dismessi, oltre alla pista per i go-kart, ci sono una quindicina di attrazioni: tavoli da biliardo, calcio balilla, una pista da bowling e altro ancora.

“Finalmente divertimenti “veri” che si usano davvero, in presenza, come quelli che avevamo noi: bigliardo, bowling, calcetto e go kart. In fondo, abbiamo tutti iniziato a guidare con gli ‘autoscontro’ ma con questi, è sicuramento un buon inizio per i più piccoli” commenta una coppia di giovani nonni, come loro stessi si definiscono.

Questo veicolo è relativamente recente: il primo prototipo di go-kart risale al 1956 ed è opera di Art Ingels, costruttore americano di auto da corsa che creò, con un vecchio motore agricolo, una rudimentale vettura per il figlio più piccolo, per farlo divertire. Subito ebbe grande successo e in poco tempo fu prodotto su larga scala.

Durante l’ormai prossima inaugurazione ufficiale ai primi di marzo, saranno presentate anche altre attrazioni, oggi non ancora presenti nel nuovo centro divertimento.