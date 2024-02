GnognaRun, la corsa per la Clownterapia

Aperte le iscrizioni per la seconda edizione della GnognaRun, la corsa non competitiva per raccogliere fondi per i progetti di Clownterapia nella Ulss 2.

TREVISO – Una corsa non competitiva in ricordo di una amica scomparsa prematuramente. La “GnognaRun”, corsa dal nome buffo, organizzata da VIP – Viviamo in Positivo Treviso ODV, Volontari Clown di Corsia, nasce dall’idea di non dimenticare una delle loro clown, Angela Mignogna “gnogna”, che nel 2022 è stata vittima di un incidente stradale.

I volontari dell’associazione, segnati da questo tragico evento, hanno pensato che potesse essere una spinta a fare di più per gli altri anche in nome dell’amica scomparsa.

Ecco quindi aprire le iscrizioni per la 2^ edizione della “GnognaRun”, corsa non competitiva, che si terrà il 3 marzo 2024 per le vie del centro della città di Treviso con partenza alle 9.30 presso il Bastione San Marco.

GnognaRun è aperta a persone di tutte le età, con un occhio di riguardo per i più piccoli. Infatti, lungo il percorso, negli angoli più suggestivi della città, ci saranno i clown dell’associazione pronti a regalare sorrisi e divertimento, per permettere a tutti di respirare la magia del “naso rosso”.

I tracciati per la corsa saranno due, di 7 e 3 Km circa, e i partecipanti potranno decidere al momento quale dei due affrontare. Entrambi i percorsi, pianeggianti, su asfalto e/o pavé, si snoderanno nel centro storico di Treviso.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 2 marzo al link https://gnognarun.it/evento/evento-benefico-gnognarun/. La quota di iscrizione è di euro 10, mentre per bambini fino a 10 anni accompagnati, la partecipazione è gratuita.

Il ricavato della raccolta fondi sarà destinato a progetti pensati per le strutture in cui vengono svolti i servizi di clown terapia tra cui reparti e strutture Ulss 2.