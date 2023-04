Gli studenti, protagonisti e testimonial del nuovo Liceo Berto

L’inaugurazione ufficiale dell’ampliamento dell’istituto moglianese si è svolta questa mattina alla presenza del Sindaco Davide Bortolato e delle autorità provinciali e regionali.

Mogliano Veneto – Taglio del nastro per la nuova ala del Liceo Giuseppe Berto realizzata dalla Provincia di Treviso, che ha visto un impegno economico di 1.179.558 euro e quasi un anno di lavoro e di disagio per gli studenti che oggi sono stati i veri protagonisti dell’evento, insieme al corpo docente e alla loro preside Maria Francesca Dileo.

Ad aprire la cerimonia il Coro degli studenti che ha accolto la coordinatrice dei dirigenti tecnici corpo ispettivo dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto, Laura Donà insieme alla dirigente scolastica del Liceo, Maria Francesca Dile, e il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon. Subito dopo il taglio del nastro della nuova ala della scuola, gli ospiti sono stati guidati alla visita dei nuovi spazi.

I ragazzi hanno raccontato ai visitatori il loro lavoro extra scolastico, i progetti e le novità che fanno di questo istituto un’eccellenza non solo veneta ma italiana. Sono riusciti a stupire gli ospiti con la loro proprietà di linguaggio, chiarezza e sintesi dell’esposizione e nello stesso tempo hanno suscitato sentimenti di conforto per il futuro: “Se i giovani sono tutti come voi, siamo tranquilli” i commenti.

I lavori hanno riguardato la modifica delle aule al secondo piano dell’edificio principale, in modo da collegarle correttamente con la nuova area realizzata, la creazione di una stanza destinata agli impianti e al deposito, la realizzazione del un nuovo piano sopraelevato, per il quale sono stati costruiti un nuovo solaio e la relativa copertura, aule ottimizzate per la didattica, i controsoffitti, gli impianti a servizio delle aule, serramenti e frangisole. Per garantire la massima sicurezza è stata predisposta anche una nuova scala di emergenza, tra il corpo originale della scuola e la parte ampliata. Sono stati riqualificati, inoltre, i servizi igienico-sanitari del secondo piano dell’edificio principale per adeguarli al nuovo carico strutturale determinato dalle nuove aule realizzate. Infine, nell’ambito del contratto di Global Service della Provincia, è stato installato un impianto fotovoltaico da 37.5 kW, sostituite 381 lampade tradizionali con nuove lampade a led negli spazi del Liceo e 40 in palestra.

L’ampliamento, dal valore complessivo di 1.179.558 euro finanziati con fondi Covid-19 e fondi dell’Ente, è stato portato a termine in meno di un anno e si aggiunge a un precedente intervento effettuato dalla Provincia nel 2016, per rispondere alla necessità di un maggior numero di aule per accogliere studentesse e studenti. Oltre alla costruzione del nuovo piano, sono stati riqualificati anche i servizi igienici del secondo piano e installata una nuova scala di emergenza.

“Oggi abbiamo inaugurato la nuova ala del Liceo Berto, opera che si aggiunge al precedente intervento di ampliamento del 2016 e che dimostra ancora una volta come la Provincia di Treviso sia capace di calare sul territorio in tempi rapidi i fondi intercettati dai bandi ministeriali – ha sottolineato il presidente della Provincia di Treviso Marcon che ha letto anche una lettera del Presidente Luca Zaia, impossibilitato ad intervenire a causa di concomitanti impegni.

“Questo nuovo ampliamento del Liceo Berto di Mogliano Veneto è stata un’opera necessaria per tutta la comunità scolastica, per questo voglio ringraziare la Provincia che, nonostante il complesso periodo socio-economico attuale, è riuscita in tempi brevi a portare a termine i lavori – ha dichiarato il sindaco Bortolato.

“Oggi abbiamo avuto il piacere di celebrare il completamento dei lavori che la Provincia ha realizzato nel nostro Liceo, una scuola inclusiva, accogliente, partecipata, in cui studentesse e studenti possono non solo seguire un percorso formativo, di crescita relazionale e personale ma anche realizzare progetti innovativi di cui abbiamo voluto dare un assaggio – conclude Maria Francesca Dileo, dirigente scolastica del Liceo Berto.

Molto apprezzato l’intervento del rappresentante degli studenti Joao Victor Costa Vaccari: “Siamo contenti di poter fruire delle nuove aule realizzate dalla Provincia, ideate con una concezione più moderna e flessibile degli spazi didattici e capaci quindi di rispondere meglio alle esigenze di noi studentesse e studenti”.

