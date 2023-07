Gli insoliti presagi di chi gioca regolarmente a Sweet Bonanza

La fortuna è una signora capricciosa e volubile, ma ogni giocatore d’azzardo crede che esistano metodi affidabili per vincere dalla sua parte. Da questa convinzione è nata la maggior parte dei presagi con cui si spera di attirare la fortuna al Sweet Bonanza o ad altri giochi su https://powbet.com/it/game/sweet-bonanza-dice e di mantenerla più a lungo nei momenti di fortuna.

Molti presagi, superstizioni e tradizioni sono associati al gioco delle carte. Alcuni di essi non possono essere spiegati razionalmente, mentre altri sono piuttosto ordinari. Con il miglioramento dei trasporti e con la diffusione di Internet e di altri mezzi di comunicazione disponibili, le barriere tra giocatori di Paesi diversi hanno cominciato a essere cancellate più rapidamente, tanto che molti presagi associati ai giochi di carte possono essere definiti internazionali.

Anche le persone lontane dal gioco delle slot, come Sweet Bonanza, sono ben consapevoli del presagio secondo cui i principianti sono sempre fortunati nel gioco.

Forse perché quando una persona conosce poco le peculiarità del gioco e ha una scarsa comprensione della sua strategia, si affida maggiormente all’intuito e alla fortuna. E poi è l’intuizione, piuttosto che un calcolo rigoroso, a portare fortuna nel gioco.



Come attirare la fortuna

Si ritiene che il tavolo da gioco debba essere tenuto in ordine con fiches trasparenti. Il tavolo deve essere sempre coperto con un panno. Non parlare a voce troppo alta, canticchiando o fischiando. Evitare di prendere le carte se il croupier non ha finito di distribuirle agli altri giocatori. Si ritiene che non ci si debba sedere a gambe incrociate al tavolo da gioco, perché si pensa che questo “blocchi” la fortuna.

Alcuni cartelli prescrivono esattamente il posto da occupare nella stanza in cui si gioca d’azzardo.

Il posto più adatto è davanti alla porta della stanza.

E se durante il gioco dovete cambiare posto, fatelo da destra a sinistra o in senso orario. Per quanto riguarda l’orario del gioco, alcuni considerano il venerdì inadatto a questo giorno. Anche se ogni giocatore superstizioso ha il suo giorno “sfortunato” della settimana o del mese.

Un gruppo a parte di superstizioni è associato alla credenza nei talismani, che portano successo al gioco. In questo caso, il ruolo di un talismano può essere qualsiasi cosa: un capo di abbigliamento “fortunato”, un gingillo, una moneta o una statuetta. È interessante notare che alcuni giocatori ritengono che le loro mascotte debbano necessariamente essere nascoste alla vista, mentre altri le posizionano sul tavolo vicino a loro mentre scommettono su Sweet Bonanza e altri titoli simili.



Come cambiare il corso del gioco

Se siete sfortunati nel gioco, non esprimete la vostra insoddisfazione ad alta voce: si ritiene che la fortuna non tornerà in questo modo. I giocatori considerano un modo efficace per cambiare una brutta partita distraendosi da essa: chiudere gli occhi per un momento, alzarsi dal tavolo e fare un paio di passi lontano da esso, oppure camminare sul posto. Come opzione, si suggerisce di soffiare sulle carte prima che vengano mescolate. Un altro metodo comune tra i giocatori è quello di mettere un fazzoletto sulla sedia.



Come mantenere la fortuna

Molti giocatori credono di dover la loro fortuna in una serie di vincite a qualche oggetto che avevano con sé durante il gioco o, per esempio, a un conoscente che si trovava con loro al casinò quel giorno. Pertanto, per continuare la loro striscia vincente, cercano di “ricreare la situazione” la volta successiva che si recano al casinò: prendono lo stesso oggetto o convincono lo stesso conoscente a essere di nuovo presente al gioco.

È possibile trattare i presagi in modi diversi, ma è impossibile dissuadere un giocatore fiducioso nei suoi talismani e segni “fortunati”. Come si fa a sapere se sono i presagi stessi a funzionare a Sweet Bonanza e in altri giochi, o se sono solo loro a dare fiducia ai giocatori? Ognuno decide su questa discutibile questione.