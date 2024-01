Gli eventi a Mogliano per il Giorno della Memoria

Mogliano Veneto celebra il Giorno della Memoria con un intenso programma, includendo una mostra fotografica, incontri culturali, la consegna di una pergamena sulle leggi razziali, e la deposizione di quattro Pietre d’Inciampo.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto promuove un nutrito calendario di eventi emozionanti e significativi, per commemorare le vittime dell’Olocausto nella ricorrenza internazionale del 27 Gennaio, Giorno della Memoria.

La rassegna si apre domani, Venerdì 26 Gennaio, alle ore 17:00 al Brolo (Sala Mogliano – Spazio Arte Urbano), dove è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica di Fabrizio Brugnaro e Paolo Croci sui campi di sterminio, curata dall’Associazione Culturale Marghera Fotografia. La mostra, aperta fino al 4 Febbraio (feriali 16.00-19.00 | sabato e domenica 10.00-12.00 e 16.00-19.00) sarà un’occasione per riflettere sulla drammaticità degli eventi che hanno segnato la Storia.

Nella stessa giornata, alle ore 18:30, presso il Centro Sociale in Piazza Donatori di Sangue, la cittadinanza è invitata all’incontro con la scrittrice Luciana Breggia (ex magistrato). Dal titolo “Etty Hillesum, un itinerario dal passato al presente”, l’evento è a cura di ANPI Mogliano Veneto Sezione “Maria Braut”, in collaborazione con il Liceo Berto.

Sempre a cura di ANPI Mogliano Veneto Sezione “Maria Braut” è l’evento previsto Sabato 27 Gennaio, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Municipio, dove si terrà la cerimonia di consegna di una pergamena alla signora Ester Frezza Bizzarro Jacchia, testimone delle leggi razziali.

A seguire, alle ore 10:30, in Piazza Caduti si terrà l’annuale cerimonia di commemorazione del Giorno della Memoria, alla presenza delle scuole e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. All’intervento del Sindaco della Città, Davide Bortolato, farà seguito la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide in Piazza Caduti. Qui sarà anche possibile osservare l’esposizione di Totem a cura di ANPI Mogliano Veneto Sezione “Maria Braut”, realizzati in collaborazione con le scuole del territorio.

Domenica 28 Gennaio, si prosegue con un appuntamento culturale, previsto alle ore 18.00 presso il Centro Sociale: il reading teatrale “Terezin. Il nido delle farfalle” a cura dell’Associazione Culturale “Attori per Caso”.

La settimana successiva si apre con lo spettacolo dell’Associazione INDACO – Incontri di danza contemporanea dal titolo “Tra cielo e brughiera”, altro omaggio a Etty Hillesum. L’evento di Lunedì 29 Gennaio presso il Centro Sociale, è riservato agli studenti alle ore 11:30 e aperto alla cittadinanza alle ore 21:00.

L’ultimo appuntamento commemorativo avrà luogo Martedì 30 Gennaio, alle ore 10.30, in località Marocco. In Via Marignana 45 si svolgerà la cerimonia di deposizione di quattro Pietre d’Inciampo, un gesto simbolico dedicato alla memoria dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti per motivi razziali, politici e militari. Le Pietre d’Inciampo (Stolpersteine) saranno collocate davanti all’ultima dimora in cui questi ultimi hanno abitato, rendendo omaggio alla loro storia e al loro tragico destino. L’evento è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Città di Venezia e rappresenta un momento di alto valore simbolico, morale e civile.

Commenta così il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato: «Questi appuntamenti sono un tributo tangibile al passato e un monito per il futuro. Onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto è un dovere morale e una testimonianza della nostra resilienza come comunità. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo significativo programma di iniziative.»

«Anche quest’anno, per il Giorno della Memoria, abbiamo organizzato un ricco calendario di iniziative per commemorare le vittime dell’Olocausto e per non dimenticare quello che è stato uno dei più grandi genocidi della Storia dell’umanità. Alcuni appuntamenti vogliono ricordare la figura di Etty Hillesum, scrittrice olandese, i cui scritti sono una testimonianza diretta di speranza ed un inno alla vita nonostante tutto. Inoltre, dopo una importante ricerca storica verranno posate anche a Mogliano Veneto quattro Pietre di Inciampo in Via Marignana, davanti all’ultima dimora di cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti» dichiara il Vice Sindaco di Mogliano Veneto, Giorgio Copparoni.