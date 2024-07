Gli azzurri pronti per Parigi

Ottime prove degli azzurri in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Vince Jacobs a Rieti, Desalu fa il secondo tempo della storia italiana dietro a Mennea

RIETI – Domenica di prove in vista dei Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024. Il campione olimpico di Tokyo sui 100 metri Marcell Jacobs ha testato la sua condizione fisica nei test pre olimpici di Rieti. Una vera e propria simulazione di quello che accadrà tra tre settimane con le finali il 4 agosto.

I centometristi infatti hanno corso la batteria sabato e poi nella giornata di ieri hanno partecipato alla semifinale e finale. Jacobs ha corso prima in 10.16 e poi nell’ultimo atto ha vinto, in rimonta, con il tempo di 10.08 (+0.9). Secondo il cinese Xie Zhenye (10.09) e terzo il canadese Andre De Grasse (10.11).

Il doppio oro di Tokyo ha poi commentato: “Vincere fa sempre bene e sono contento di averlo fatto. Questo test faceva parte di una lunga settimana di allenamento e serviva per capire come avrebbe reagito il fisico: posso dire che i muscoli abbiano retto bene e ora sono pronto per lavorare altre due settimane. Bene il fatto di aver migliorato il crono un turno dopo l’altro, speravo di correre un po’ più veloce in semifinale, ma il caldo e l’umidità hanno influito.

Ovviamente non sono tempi che valgono per Parigi: con questi crono ci fai poco alle Olimpiadi, non si entra in finale. Il picco non doveva esserci qui, ma dovrà esserci ai Giochi. Ora torneremo a sistemare alcuni aspetti tecnici: c’è stallo dai 15 ai 30 metri, nella transizione, ed è lì che voglio lavorare, con molta dedizione e anche per riprendere la forma e la qualità che serve per Parigi. Non ci andrò per partecipare ma per cercare di portare a casa nuovamente una medaglia e divertirmi.

I Trials? Gli americani devono trovare la condizione prima di noi. Però chi mi ha impressionato è il giamaicano Kishane Thompson: sapevo che avrebbe potuto correre forte, ma quello che conta è la finale delle Olimpiadi. Rieti? È una pista che frequento dal 2013, ho fatto qui il primo campionato europeo juniores. Da quando son arrivato in città mi trovo a mio agio, è un posto perfetto per allenarmi, concentrarmi, stare a casa, riposare”.

Personal Best per Desalu

È una splendida giornata anche per Fausto Desalu. Al meeting di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, il campione olimpico a Tokyo della staffetta è riuscito a migliorare il suo Personal Best sui 200 metri dopo sei anni e diventa il secondo italiano di sempre con 20.08 (vento +0.8).

Un passo da gigante per l’atleta lombardo, secondo solo al mito dell’atletica Pietro Mennea che con il suo 19.72 detiene ancora il record europeo. Desalu ha abbassato di ben cinque centesimi il suo 20.13 del 2018, superando anche il record del suo compagno di staffetta Filippo Tortu che aveva corso in 20.10 due anni fa.

Partendo dalla sesta corsia, l’azzurro è arrivato terzo dietro al francese Ryan Zeze (19.90) e del sudafricano Benjamin Richardson (19.99) ma davanti al tedesco Joshua Hartmann, quarto in 20.15.

L’atleta ha poi commentato così: “Devo dire che sono contento a metà. Felice perché dopo sei anni ho migliorato il personale con un crono importante, ma sono partito male e questo non mi rende soddisfatto. Per come era iniziata, pensavo peggio, però a quel punto ho voluto fare la gara su me stesso. È quello che mi ha salvato, poi all’uscita dalla curva ho cercato di riprendere i metri persi in avvio. La testa è su Parigi e la tappa di oggi era quasi un allenamento, senza pressione, anche se con avversari di valore mondiale. Ora testa bassa e si continua a lavorare con umiltà”.

Photo Credits: Fama/Fidal