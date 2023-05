Gli Ambulanti di Forte dei Marmi sbarcano a Mestre

È uno dei più famosi, e prestigiosi del nostro Paese: una volta la settimana offre a migliaia di visitatori prodotti di grande qualità, realizzati dalle aziende e dai laboratori toscani. Da un ventennio, nella sua veste itinerante, raggiunge le piazze di tante città italiane: una novantina di tappe l’anno, con circa un milione di visitatori complessivi. Il mercato di Forte dei Marmi e dei suoi ambulanti giunge per la prima volta a Mestre. Appuntamento domenica 28 maggio tra piazzetta Coin, via Fapanni e via San Pio X.

MESTRE – A Mestre arrivano Le “boutique a cielo aperto” che fanno tendenza. Nell’Italia dei campanili e del gusto per le realizzazioni artigianali, il Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” rappresenta il marchio unico, originale e registrato sinonimo di genuinità e qualità, che si accompagna all’esuberante simpatia degli operatori e al calore umano dei tanti visitatori.

“È un’idea – ha spiegato la delegata al Commercio della Municipalità di Mestre Carpenedo, Chiarastella Berton – che ci era venuta da tempo, e che siamo davvero contenti, e fieri, di veder realizzata. Il mercato di Forte dei Marmi è conosciuto anche a livello internazionale, per la qualità dei prodotti che offre: dall’abbigliamento alla pelletteria, dai bijoux ai manufatti d’arte fiorentina, e sarà sicuramente occasione per tante persone, provenienti da tutta l’area metropolitana, di vivere una giornata nel centro di Mestre: un’occasione da non perdere anche per gli esercenti cittadini.”

“In media – ha ricordato il presidente del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” Andrea Ceccarelli – ogni nostro evento attira circa 15-20.000 persone: la speranza è che questo avvenga anche domenica 28 maggio, a Mestre, una piazza prestigiosa che rincorrevamo da tempo, essendo stati già varie volte in altre città venete.”

“A Mestre – ha sottolineato l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar – saranno presenti ben 52 espositori, che occuperanno, dalle 8 alle 19, un’area di circa 5.000 metri quadrati, in pieno centro, tra piazzetta Coin, via Fapanni e via San Pio X, zone in cui, il traffico sarà vietato. Sarà però accessibile il parcheggio del Parco Ponci: ci aspettiamo infatti un ingente numero di persone che arriveranno a Mestre da fuori. Eventi come questi qualificano la nostra Città e la rendono più vivibile: l’auspicio è che quello con il mercato di Forte dei Marmi diventi, nei prossimi anni, un appuntamento fisso.”

L’appuntamento, fissato per domenica 28 maggio, nell’ambito del ricco calendario di “Le Città in Festa”, è stato presentato ieri mattina con una conferenza stampa a cui hanno preso parte l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, la delegata al Commercio della Municipalità di Mestre Carpenedo, Chiarastella Berton e, via internet, il presidente del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, Andrea Ceccarelli.

foto credit Pagina Fb Gli Ambulanti di Forte dei Marmi